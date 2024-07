Lo Sport ad Alghero: Una questione di prospettiva e priorità

La recente vittoria del Tennis Club Alghero Mp Finance, che ha aperto le porte alla Serie A2 maschile di tennis a squadre, è un risultato storico per la città. Questo successo, come molti altri, è frutto del duro lavoro e della programmazione attenta dei dirigenti e tecnici del club, nonché del sostegno delle attività commerciali locali che vedono nello sport un fenomenale veicolo pubblicitario. Alghero vanta eccellenze sportive in diverse discipline: rugby, baseball, basket, nuoto, ciclismo, arti marziali, e molto altro ancora. Tuttavia, nonostante questi successi, la mancanza di un piano complessivo per l'impiantistica sportiva continua a rappresentare una sfida significativa.





L'assenza di strutture sportive adeguate costringe molte società e atleti a migrare verso altre località per allenarsi e competere, un fardello pesante che l'amministrazione di Raimondo Cacciotto deve affrontare. Le società sportive di Alghero, come l'Amatori Rugby, la Catalana Baseball, le squadre di calcio dell'Alghero, quelle di pallavolo come la Gymnasium lottano ogni giorno con la mancanza di impianti regolamentari, una situazione che limita il loro potenziale e aumenta i sacrifici richiesti a dirigenti e atleti. Fino ad aprile, la provincia potrà contare sulla presenza di Pietrino Fois come amministratore straordinario della provincia di Sassari, e sarebbe auspicabile che il movimento riformatore algherese, oggi in giunta con Francesco Marinaro vicesindaco e assessore alle opere pubbliche e manutenzioni, collaborino per raggiungere obiettivi concreti per lo sport cittadino e le palestre provinciali delle scuole.





Fois potrebbe tentare di muovere mari e monti per la sua città d'origine, sfruttando ogni opportunità per migliorare le strutture sportive provinciali ad Alghero. La città ha dimostrato che investire nello sport può portare benefici significativi non solo in termini di risultati sportivi, ma anche come strumento di coesione sociale e sviluppo economico. Gli sponsor locali, investendo nelle società sportive, hanno contribuito a un risveglio della comunità, creando un circolo virtuoso dove lavoro, impresa e sport si sostengono a vicenda. Questo fenomeno evidenzia una comunità che si è ripresa dal letargo e che, grazie alla nuova generazione di giovani quarantenni, sta riscoprendo la voglia di osare e di fare squadra. Per migliorare ulteriormente la situazione, è essenziale che l'amministrazione comunale adotti un approccio integrato e compatto, concentrandosi su sgravi fiscali per le famiglie, sostegno alle associazioni sportive e investimenti nelle strutture.





La creazione di impianti moderni e accoglienti è cruciale per permettere agli atleti di tutte le discipline di crescere e competere ai massimi livelli. In conclusione, Alghero ha tutte le potenzialità per diventare un modello di eccellenza sportiva, ma ciò richiede una visione a lungo termine e una collaborazione stretta tra tutte le istituzioni coinvolte. Solo così lo sport potrà diventare realmente parte integrante della vita dei ragazzi e della comunità, garantendo un futuro prospero e dinamico per la città.

Ad Alghero, la questione dello sport non si riduce semplicemente alla nomina di un assessore preposto. Piuttosto, il vero problema è garantire che lo sport diventi parte integrante della vita dei cittadini, in particolare dei giovani, attraverso politiche mirate e investimenti strutturali. La città ha dimostrato di poter ottenere risultati straordinari anche senza un assessore allo sport, ma ciò non significa che le sfide siano state risolte.