Attualità L'osservatorio di Guerrini: "A Bolotana 160 mila pannelli fotovoltaici su una superficie di circa 140 ettari"

Sarà una delle più grandi centrali solari italiane. Quella che dovrebbe sorgere in territorio di Bolotana, nel comprensorio industriale di Ottana (Nuoro). 160 mila pannelli fotovoltaici su una superficie di circa 140 ettari. Ha ottenuto il via libera nel dicembre 2021 con delibera firmata dalla allora vice presidente della Regione Sardegna, Alessandra Zedda (Forza Italia, oggi Lega). Ci voleva una autorizzazione fondamentale: quella del Comune di Bolotana. Che affermasse la essenzialità pubblica di quella distesa fotovoltaica. Cioè che potesse essere realizzata solo lì. "Mi sono sempre rifiutata di firmarla" ha dichiarato la ex sindaca di Bolotana, Annalisa Motzo, ad Andrea Sparaciari, per la rivista Millennium del Fatto Quotidiano. Ma quella dichiarazione arrivò comunque. Da altri. Dal Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro. Il Comune fu scavalcato. E così l'avvocato originario di Ottana Rinaldo Lai pote' firmare il contratto con la Acea Solar per il diritto di superficie per 30 anni. Ricavando 43 milioni di euro circa a fronte dei 100 mila euro pagati per l'acquisto. E altrettanto fecero Renzo Carboni e Antonello Buttu. Proprietari degli altri ettari sui quali sorgerà la centrale. I cui lavori, peraltro, non sono ancora cominciati. Nel mentre sono successe tante cose. Una bomba al Comune di Ottana, scritte ambigue sui muri del cimitero, un incendio che due settimane fa ha incenerito buona parte della superficie destinata ai pannelli fotovoltaici...