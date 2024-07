L'osservatorio di Guerrini: "La "sanguinosa" e "feroce" Ardia di San Costantino"

Molti sono rimasti feriti. Nessuno pare corra il pericolo di essere messo a morte. Ma la tragedia è oggi, soprattutto oggi, difficilmente sopportabile. L'Ardia è una corsa folle. Per arrivare al galoppo sino all'Arco del santuario. Che viene attraversato con altissimi rischi. Il tutto tra l'eccitazione generale amplificata dai colpi di fucile in aria. È una festa religiosa molto sentita in tutta la zona. Ma cruenta e crudele per i cavalli. Oltreché sin troppo pericolosa per i cavalieri. È una manifestazione di "balentia" che ritengo non più al passo dei tempi. E necessario assolutamente dare a questa tradizionale manifestazione un senso privo di cinica sofferenza per gli stupendi quadrupedi. Ed eliminare i rischi per gli stessi cavalieri.

La "sanguinosa" e "feroce" Ardia di San Costantino. Che si svolge ogni anno, da secoli, nel Comune di Sedilo (Oristano). Per i cavalli, soprattutto per loro, oltreché per i coraggiosi fantini, è una rappresentazione con estremi di inammissibile crudeltà. Sabato c'è stata, nelle fasi iniziali, una rovinosa caduta. Con molti feriti. Tra cavalieri e cavalli. I fantini stanno bene, anche se con diversi problemi. Due bravi e innocenti cavalli poche ore fa sono stati soppressi dai veterinari. Per le conseguenze della caduta che ha coinvolto un'altra decina di questi straordinari animali.