L'opinione di Dambra: Ufficiale, Davide Nicola è il Nuovo Allenatore del Cagliari

È un tecnico di grinta, motiva le sue squadre e pretende il massimo da ogni giocatore che ha a sua disposizione. Stamattina, nella sala stampa della "Domus", c'è stata la sua presentazione. Ecco alcune sue parole: "Cagliari è sempre stata una piazza che mi ha coinvolto da fuori, ora sono dentro. Era un mio desiderio celato da quando ho iniziato ad allenare. È stata una bella accoglienza che mi ha dato fin da subito comunità e familiarità. Non me l'aspettavo. È una spinta a lavorare instancabilmente per i nostri obiettivi". Sul suo predecessore Ranieri: "La carriera e la persona sono ineguagliabili. Sono qui anche convinto dal fatto che ci sia stato un bravissimo tecnico come lui.





Raccolgo un grande testimone". Obiettivi: "Si guardano le stelle ma con i piedi piantati per terra. Prima arriva la salvezza e meglio è". Sempre quest'oggi è previsto l'arrivo a Cagliari del centrale di difesa Sebastiano Luperto (classe '96) dall'Empoli per 3,5 milioni di euro. Per lui un contratto fino al 2028.

Ufficiale: Davide Nicola è il nuovo allenatore del Cagliari. Dopo una lunga trattativa con l'Empoli, il tecnico torinese classe 1973 ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno. L'augurio è che gli venga lasciata carta bianca in sede di calciomercato. È sbarcato nella serata di domenica all'aeroporto di Elmas nonostante l'ufficialità sia arrivata venerdì 5 luglio. Oggi c'è anche la prima parte del ritiro precampionato ad Assemini. È considerato da tutti noi tifosi e non il mister dei miracoli perché in passato ha salvato varie squadre di Serie A dal baratro della B: Crotone (nel 2017), Udinese (2019), Genoa (2020), Torino (2021), Salernitana (2022) e, infine, l'Empoli dove ha conquistato la salvezza nell'ultima giornata dello scorso campionato.