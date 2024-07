Attualità L'osservatorio di Guerrini: "Quel povero gattino nero"

Quel povero gattino nero. Di non molte settimane di vita. Lanciato da un ponte.A Lanusei (Nuoro). Da un ragazzino. In compagnia di due coetanei. Che hanno ripreso tutto. E poi postato le immagini sul web. Non è solo un orribile, cinico e crudele gioco. È un gesto che deve fare riflettere. Sui sentimenti di molti giovanissimi di oggi. Per i quali la vita di un dolce, piccolo esserino non vale nulla. La sua sorte brutale è un semplice divertimento. Che serve a rendersi anche protagonisti della malefica vetrina dei social. Per vantarsi. Solo per quello. Sono addolorato. Fortemente addolorato. Per questi tre ragazzi. Che hanno bisogno di una enorme assistenza pedagogica. Che finora, evidentemente, è mancata.