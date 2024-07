Flop Italia agli Europei, il giudizio dei tifosi: Spalletti out per l’80% degli intervistati, bocciatura per Scamacca e Di Lorenzo, Donnarumma, Barella e Zaccagni gli azzurri da cui ripartire





Ma non solo: hanno creato il loro personale undici titolare per l’Italia del futuro. L’opinione sul CT Spalletti: per la maggior parte dei tifosi serve un cambio Per l’80% dei tifosi intervistati é Spalletti out: la ‘colpa’ attribuita al tecnico di Certaldo é quella di non aver mostrato un'identità di gioco chiara. Pensiero comune é quello di cedere il passo ad altri tecnici. Tanti i nomi che circolano tra gli appassionati, come quello di Allegri e Sarri. Gli azzurri che meritano la bocciatura: Di Lorenzo il piú criticato Due sono i nomi su cui c'è stata particolare convergenza: Giovanni Di Lorenzo e Gianluca Scamacca. Del primo ha sorpreso il pessimo stato di forma e la concentrazione in marcatura, del secondo l'assoluta sterilità sottoporta. Di Lorenzo è stato bocciato dal 60% degli intervistati mentre Scamacca dal 50%. Chi si salva dal naufragio europeo: Donnarumma, Barella e Zaccagni Qualcuno, peró, é riuscito a salvarsi e non è un caso che si tratta di tre calciatori su cui la maggior parte dei nostri intervistati punta a gettare le basi per l'Italia del futuro. Stiamo parlando di Gigio Donnarumma, salvato dal 60% degli intervistati, di Nicolò Barella e di Mattia Zaccagni, salvati entrambi dal 50% dei tifosi interpellati. L’Italia del futuro: l’undici titolare ideale per i tifosi Infine, i tifosi hanno delineato la formazione che vorrebbero vedere per l'Italia del futuro che punta ai prossimi Mondiali, un mix tra i calciatori visti all'Europeo, qualche ritorno e novità: Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Tonali, Fagioli, Barella; Chiesa, Camarda, Zaccagni.



Fonte: Superscommesse.it

La delusione dell’eliminazione da Euro 2024 brucia ancora nel cuore dei tifosi e in queste settimane è oggetto di lunghe disamine tecniche e non. Dall’exploit di Calafiori alla discutibile gestione tecnica di Spalletti, qual è, in definitiva, il giudizio dei tifosi sull’attuale Nazionale Italiana e il suo CT? Le interviste della campagna “Chi se non gli Azzurri?” hanno raccolto le opinioni dei tifosi sul percorso della Nazionale in questi Europei di Germania: gli intervistati hanno indicato i giocatori che hanno difeso degnamente i colori azzurri e quelli che, invece, si sono rivelati assolutamente inadeguati.