Attualità COVID: Contagi in aumento, il Lazio in testa alla classifica

Arriva la bella stagione in Italia, ma la cronaca è ancora dominata da un vecchio nemico: il virus Sars-CoV-2. Nonostante la speranza di giorni più sereni, l’ultimo bollettino segna una preoccupante impennata nei contagi. I numeri parlano chiaro: dal 27 giugno al 3 luglio, l’Italia ha visto un notevole incremento dei casi. La Regione Lazio, con i suoi 813 contagi registrati nell’ultima settimana, si trova in cima alla classifica dei territori più colpiti. L’incidenza nel Lazio raggiunge i 14 casi su 100.000 abitanti, un dato che risalta rispetto al resto del Paese. Di contro, le Marche tirano un sospiro di sollievo con l’incidenza più bassa: appena 0.2 casi su 100.000 abitanti. Questi numeri emergono dall’ultimo monitoraggio settimanale della cabina di regia del Ministero della Salute, che non lascia spazio a dubbi sulla gravità della situazione. Nel complesso, l’incidenza nazionale dei positivi si attesta a 6.5 casi su 100.000 abitanti, un segnale che non può essere ignorato. Sebbene l’OMS non si sia ancora espressa ufficialmente, gli esperti parlano con una certa preoccupazione di una possibile nuova ondata. Mentre il Paese si prepara a godere delle meritate vacanze estive, l’ombra del virus continua a incombere, ricordandoci che la battaglia non è ancora vinta.