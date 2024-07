Attualità L'osservatorio di Guerrini: " Sarebbero stati sradicati e portati via i sei ulivi di Selergius"

Il blitz. Alle primissime luci dell'alba. A Selargius, alle porte di Cagliari. Sarebbero stati sradicati e portati via i sei ulivi che i cittadini ieri pomeriggio avevano "soccorso". Ricoprendo le radici messe a nudo dai mezzi meccanici in un'area espropriata per fare posto alla stazione elettrica di Terna. L'amara sorpresa ha creato un senso di rabbia e di impotenza nella popolazione. Che ieri si era attivata con una pacifica protesta. L'area appare spianata dalle ruspe e senza più traccia degli ulivi. Che in poche ore erano diventati il simbolo della contestazione popolare. Tutti inutili, quindi, gli sforzi dei cittadini. Il progetto va avanti. Ineluttabilmente. Gli ulivi sarebbero stati trapiantati in un' altra area.