Attualità L'osservatorio di Mario Guerrini: La "Resistenza". Dei cittadini di Selargius alla speculazione eolica

La "Resistenza". Dei cittadini di Selargius (Cagliari). Terna sta spianando un terreno in via di esproprio. Per costruire una stazione di conversione. Che si collegherà ai cavi sottomarini. La giornata di oggi, 6 luglio 2024, non è calda: è rovente. Per chi sta sotto il sole. I "partigiani", disarmati, conducono la loro battaglia. L'area sta diventando praticamente Ancor più desertica per il lavoro delle ruspe. È (era) un terreno con qualche mandorleto e alberi da frutta. Ci sono sei ulivi. Le cui radici sono state messe a nudo dai mezzi meccanici. I cittadini le stanno nuovamente ricoprendo di terra nel tentativo di salvare le piante. Diventate un simbolo. È una battaglia ordinata, civile, pacifica. Che ricorda l'opposizione popolare di Pratobello a Orgosolo. Del 1969. Quando gli orgolesi invasero allo stesso modo la piana che sarebbe dovuta diventare un poligono di tiro dell' esercito. A Selargius sta accadendo la stessa cosa. Per un destino di una terra che sembra ormai segnato. Un' altra battaglia popolare, ripeto, civile e pacifica. Che dovrebbe fare riflettere.