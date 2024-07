Attualità L'osservatorio di Mario Guerrini: "La sanità sarda perde colpi giorno dopo giorno"

La Sanità sarda. Perde colpi giorno dopo giorno. All'ospedale Brotzu di Cagliari si sono fermate, sino a domenica, per quattro giorni, le attività della struttura complessa dell' Osservazione breve intensiva. Reparto fondamentale di sostegno al Pronto Soccorso. Motivo? Carenza di medici e infermieri. E malattie. Mentre allegramente qualche dirigente di Asl si auto aumenta il compenso del bonus di produttività. Del 20 per cento. Come ha fatto il DG della ASL della Gallura, Marcello Acciaro. Il tutto nonostante i nuovi vertici della Sanità sarda abbiano chiesto di dimettersi a lui e agli altri colleghi delle Asl. La risposta di Acciaro è invece questa.