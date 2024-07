Attualità L'osservatorio di Mario Guerrini: "Il ritorno delle province in Sardegna"

IL MIO OSSERVATORIO (5791). Le province. In Sardegna. Tornano definitivamente. La Corte Costituzionale ha dato il via libera respingendo il ricorso del Governo. Che si era opposto nel 2021. Ci saranno dunque due città metropolitane (Cagliari e Sassari) e sei enti provinciali. La divisione territoriale delle nuove province aveva tra l'altro suscitato grande scalpore e anche ilarità per la esiguità delle popolazioni di alcune delle nuove realtà amministrative. La Corte Costituzionale non è entrata a considerare ovviamente questo aspetto. Ha semplicemente rigettato il ricorso con il quale il Governo affermava che la Regione Sardegna non fosse competente a legiferare in materia. Le buffe scelte rimangono.