Alghero: Al Summerbeach Village il cinema delle terre del mare - festival itinerante per cinefili in movimento





Questo veicolo non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio cinema su ruote, parte integrante della rassegna “Cinema errante… sotto un cielo stellante”. L'iniziativa trova spazio all’interno del SummerBeach Village, presso il Lido San Giovanni, dove il cinema diventa accessibile a tutti, grandi e piccoli, in un contesto estivo e festoso. Particolare attenzione è rivolta ai più piccoli con la sezione CamperKids, dedicata ai bambini dai 5 ai 10 anni. Qui, il cinema diventa uno strumento educativo e ludico. Le serate iniziano con il Giocacinema, un'attività curata dal MiniClub SummerBeach Ichnu che offre divertimento e istruzione a tema cinematografico. Questo evento, concepito da ICHNU gioco spettacolo sport, rappresenta un'opportunità per i più giovani di avvicinarsi al mondo del cinema in maniera giocosa e stimolante. Le proiezioni iniziano alle 21:30 e offrono una selezione di film pensati per i più piccoli. Giovedì 18 luglio, sarà proiettato "Le avventure del piccolo Nicolas" di Amandine Fredon e Benjamin Massoubre.





Ambientato nei pressi di Parigi, il film racconta le avventure di Nicolas, un bambino che vive la sua infanzia tra giochi, litigi e amicizie. La narrazione si sviluppa quando Nicolas si intrufola nel laboratorio dei suoi creatori, dando vita a una serie di situazioni curiose e divertenti. Venerdì 19 luglio, è la volta di "Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note" di Stéphane Aubier, Vincent Patar e Benjamin Renner. La storia segue Ernest e Celestine nel loro viaggio nella terra natia di Ernest, dove scoprono che la musica è bandita. Con l'aiuto di un misterioso giustiziere, i protagonisti tenteranno di riportare la musica nel loro paese. Il festival non è solo un’occasione per godersi delle proiezioni di qualità, ma anche un'opportunità per le famiglie di trascorrere del tempo insieme in un ambiente sicuro e accogliente. Mentre i bambini si divertono e imparano, i genitori possono godere di qualche ora di libertà, ricordandosi però di prenotare con anticipo. L’ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria.





Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri +39 340 40 35 118 e +39 349 63 34 711. L’evento è organizzato da CSC Alghero Società Umanitaria, in collaborazione con la Polisportiva Sottorete Alghero. Questa sinergia tra diverse realtà associative e culturali del territorio permette di offrire un programma ricco e variegato, capace di soddisfare i gusti di grandi e piccini. "Cinema delle Terre del Mare" rappresenta un esempio di come la cultura possa essere portata fuori dai luoghi convenzionali, raggiungendo le persone nei loro spazi quotidiani. Un festival che promuove il cinema come esperienza collettiva e inclusiva, capace di arricchire l'estate con momenti di magia e riflessione sotto il cielo stellato.

In un'epoca in cui il cinema tende a rimanere confinato entro le mura dei grandi schermi urbani, emerge un'iniziativa capace di sfidare questa staticità, portando la settima arte tra le strade e le spiagge del nostro territorio. Parliamo di "Cinema delle Terre del Mare - Festival Itinerante per Cinefili in Movimento", un piccolo gioiello culturale che trasforma gli angoli della città in sale cinematografiche sotto il cielo stellato. In questa dodicesima edizione, il festival riporta in scena il magico camper dell'Associazione Fuori di Camper Tricirco.