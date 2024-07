Cappellacci (FI): Su app ITA volo Roma-Cagliari senza sconto residenti

La questione è inaccettabile sul piano politico, perché è la conferma che non c’è una vigilanza adeguata e che l’assessore non ha neppure letto il ‘libretto delle istruzioni’ per esercitare il compito che le spetta. La ricreazione è finita – ha concluso Cappellacci-: meno comunicati stampa a vuoto e più controlli sulla nostra continuità aerea”

“Ancora una volta l’app di Ita Airways offre solo i voli per la tariffa non residenti”. Lo ha dichiarato il deputato e responsabile del Dipartimento Insularità di Forza Italia, Ugo Cappellacci. “Basta cercare un volo da Roma-Fiumicino per Cagliari per giovedì per trovare una tariffa sui voli diretti che arriva fino a 235 euro a passeggero. Un errore temporaneo? Un malfunzionamento dell’applicazione? La certezza è che in questo modo si comprimono i diritti dei sardi. Così come vengono compressi quelli dei residenti e non quando si verificano numerosi ritardi.