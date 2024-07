Attualità L'osservatorio di Mario Guerrini: "La moratoria per gli impianti eolici e fotovoltaici approvata"

La moratoria. Per gli impianti eolici e fotovoltaici. Il Consiglio Regionale della Sardegna l'ha approvata. Dovrebbe porre un freno per diciotto mesi. All'invasione. L' opposizione si è astenuta. Ha votato contro l'unico rappresentante della Lega. La battaglia per regolare la transizione energetica è appena cominciata. Purtroppo il cammino legislativo è andato troppo avanti. Per la connivenza dei governi regionali. E ora smontare l'infernale imposizione romana è una impresa titanica. La meta per la tutela della Kolonia Sardegna è lontana anni luce.