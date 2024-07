Cagliari: Il travaglio di Davide Nicola continua - Una telenovela senza fine

Il problema, si sa, è di natura burocratica. L'accordo con l'Empoli, club a cui Nicola era ancora legato da un anno di contratto, è stato raggiunto, ma manca il famoso nulla osta. E l'appuntamento con l'ente conciliatore, l'arbitro di questa partita legale, è fissato per venerdì. Un passaggio obbligato che fa slittare l'ufficializzazione, lasciando i tifosi cagliaritani con il fiato sospeso e l'amaro in bocca. Nel frattempo, Davide Nicola non è rimasto con le mani in mano. Nonostante l'ufficialità ancora mancante, il tecnico in pectore ha già avviato ufficiosamente i contatti con il direttore sportivo Nereo Bonato per definire le strategie del calciomercato. Una lista dei convocati che appare provvisoria e un cantiere aperto per la rosa della prossima stagione.





Insomma, Nicola si prepara, lavora nell'ombra, ma il suo debutto ufficiale tarda a venire. Il Cagliari, nel frattempo, si trova a fare i conti con una rosa decimata rispetto alla passata stagione. Giocatori come Oristanio, Petagna, Shomurodov e Gaetano sono tornati ai rispettivi club. A questi si aggiungono le partenze per fine contratto di Aresti, Viola e Mancosu, e gli addii di Dossena e Nandez. Insomma, il club sardo ha bisogno di rinforzi, e le operazioni di mercato sono in fermento. Nessun nuovo acquisto per ora, ma tanti nomi sul taccuino. Luperto, tentato da altre squadre, sembra in bilico. Circolano i nomi degli atalantini Zortea e Piccoli, dell'esterno del Feralpisalò Felici, e del fiorentino Nzola, un'operazione che si preannuncia complicata. Possibile anche il ritorno di Gaetano e la permanenza di Viola, mentre si continua a monitorare il mercato per ulteriori rinforzi.





L'attesa per il debutto di Davide Nicola sulla panchina del Cagliari potrebbe finalmente terminare lunedì prossimo, giusto in tempo per il primo giorno di raduno ad Assemini. Ma fino a venerdì, i tifosi rossoblù dovranno ancora pazientare, sperando che l'ente conciliatore dia finalmente il via libera. In questa telenovela calcistica, non resta che attendere il prossimo episodio, sperando che porti finalmente il tanto atteso lieto fine. Ma, come in ogni buon romanzo, le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo. Restate sintonizzati, perché la storia di Davide Nicola e il Cagliari è tutt'altro che finita.

