Attualità L'osservatorio di Mario Guerrini: "Le nomine della Regione Sardegna, il sistema dell'uomo Salvini resiste ancora"

Le nomine. In Regione Sardegna. Lo spoils system sta andando a completamento. Il cambio dirigenziale del Campo Largo suscita più di una perplessità. Perché non c'è comunque un taglio netto con la gestione Solinas. E questo potrà essere molto pericoloso. Poiché il sistema dell'uomo di Salvini, nell'apparato, resiste ancora. Ed è evidente come i collegamenti personali possano essere ancora funzionanti. Proprio per la vicenda delle nomine di Christian Solinas, i 21 indagati giovedì saranno in tribunale a Cagliari per l'udienza preliminare. Sotto accusa, non solo Solinas, ma il gotha politico e dirigenziale dell' era dell'ex Governatore. Si deve decidere il rinvio a giudizio.