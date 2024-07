Attualità L'osservatorio di Mario Guerrini: "Il fascino della poltrona, Gravina e Spalletti"

Il fascino della poltrona. È ciò che comanda. Gravina e Spalletti. Disastro su disastro. Ma nessuno lascia. Gravina (presidente Figc) dice addirittura che la richiesta di dimissioni fa male. La critica costruttiva invece no. Ma il passo indietro è proprio un appello di analisi costruttiva. L'unico modo per tentare di ridare dignità al calcio italiano. E aprire spiragli auspicabilmente positivi. È in crisi il mondo del calcio italiano. Con Club indebitati fino al collo. Ingaggi offensivi. Modelli devianti. Con più tatuaggi che identità tecniche e agonistiche. Un Circo di pessimo gusto. Ben lontano dal tennis di Sinner. Tanto per fare un esempio. Un brutto calcio. Anche quando vince. Non siamo andati al mondiale. Ora usciamo in maniera indecorosa e con vergogna dall'europeo. Ma loro restano. Perché c'è un progetto pluriennale. Dicono proprio così. La poltrona è sacra. Mario Guerrini.