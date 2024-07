Mezza Sassari di nuovo senz'acqua: Altra perdita in rete

La situazione idrica a Sassari è stata problematica da tempo. Già pochi giorni fa, un'esplosione in una condotta ha causato gravi disservizi. Il problema deriva principalmente dall'invecchiamento delle infrastrutture idriche e dalla mancanza di manutenzione adeguata. Le condotte datate sono soggette a frequenti rotture, causando interruzioni regolari del servizio. Secondo il Comune di Sassari, le recenti interruzioni sono legate a interventi di riparazione e manutenzione straordinaria su diverse condotte critiche, inclusa quella di viale Porto Torres.





Abbanoa ha dovuto affrontare una serie di emergenze, tra cui la necessità di sostituire tratti significativi di tubature per evitare ulteriori rotture. Per risolvere il problema, i tecnici di Abbanoa stanno adottando misure immediate, come manovre di regolazione per ottimizzare la distribuzione idrica all'utenza e l'installazione di condotte alternative temporanee. Questi interventi mirano a minimizzare i disservizi durante i lavori di riparazione. Nonostante queste misure, la situazione rimane critica. È essenziale che il Comune e Abbanoa continuino a lavorare insieme per pianificare interventi a lungo termine, mirati alla sostituzione completa delle condotte più vecchie e alla modernizzazione dell'infrastruttura idrica della città.





Le frequenti interruzioni dell'erogazione dell'acqua hanno causato disagio tra i residenti, con molte famiglie che si trovano senza acqua per diverse ore o giorni. L'ultimo guasto ha riacceso le critiche sulla gestione delle risorse idriche e sulla necessità di interventi strutturali urgenti. L'amministrazione comunale ha promesso di monitorare da vicino la situazione e di collaborare con Abbanoa per garantire che i lavori procedano il più rapidamente possibile. La soluzione a questi problemi richiederà un impegno costante e significativo da parte di tutte le parti coinvolte, per assicurare una fornitura idrica stabile e affidabile per tutti i cittadini di Sassari.

Questa mattina, le squadre di pronto intervento di Abbanoa sono nuovamente al lavoro sulla condotta di attraversamento di viale Porto Torres a Sassari, dove è stata riscontrata un'ulteriore rottura. I lavori, meno complessi di quelli effettuati sabato scorso, dovrebbero concludersi entro la fine della mattinata. Tuttavia, il guasto ha causato l'interruzione dell'erogazione dell'acqua nei quartieri del Centro Storico, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Sacro Cuore, Monte Rosello Basso e Piandanna. L'erogazione sarà ripristinata al termine dell'intervento.