Attualità L'osservatorio di Mario Guerrini: L'assalto alla Mondialpol di Sassari

Un quartiere della città sarebbe stato per più di mezz'ora sotto scacco dei banditi. Calcolati in numero tra i 15 e i 20. Un fatto di estrema gravità. Sul posto sono arrivate, durante il colpo, una gazzella dei carabinieri e un'auto della stradale. Che sono state bersagliate dal fuoco dei fuorilegge. Solo l'auto dei carabinieri aveva i vetri antiproiettile. Comunque, nessuno è rimasto ferito. Per mera casualità. Perché i criminali hanno sparato sapendo poter uccidere. Ma c'è un altro aspetto preoccupante. L'azione "militare" è stata estremamente precisa. In tutti i dettagli. Il che dimostra che i rapinatori potrebbero aver usufruito di informazioni "dall'interno". Il furgone, dentro il quale sono stati caricati i sacchi di banconote, è stato trovato bruciato sotto un cavalcavia. Una operazione criminale che mette a nudo la carenza di organico delle forze dell'ordine. Ma anche l'inconsistenza di piani tempestivi di reazione. Bottino milionario ancora imprecisato.