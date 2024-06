Pronto il nuovo gioco dell'estate dell'Alguer: "A chi lo do l'assessorato e a chi do un bel niente?"

Ramòn I è già in preghiera ma dall'alto non lo aiutano, anzi...





Batman però l'ha avvertito: "o ci dai un assessorato o ti facciamo saltare in aria il tavolo". Va bè che lui voleva disinnescare San Marco ma qui, con gli amici di oggi, sta già preparando le bombe a mano. Aveva messo l'elmetto ma ora è diventato un guerriero kamikaze. Tutti vogliono un pezzo della torta ma nessuno si esprime. Alcuni dicono che si sono candidati per Ramòn e che non si metteranno di traverso al momento delle nomine però sotto sotto se non beccano qualcosa di succulento inizieranno a lagnarsi e non ci sarà "inciuccio" a cui attaccarsi poi. Chi lo sa se così facendo arriveranno a ferragosto.





Qui nessuno parla ma tutti speculano. Qualcuno dice che ci sono trattative in corso ma non si capisce se se ne caverà un dente o sarà solo per fare il point della situazione.





Le alte sfere riformate parlano di riunioni, o almeno dicono che faranno delle riunioni che poi slittano a domani, poi a domani e poi a dopodomani. Sono le riunioni di Schrodinger. Sempre con calma. Nessuno parla con Ramòn I ma tutti hanno già paura. Ieri e oggi era con Mascì e Nopale a parlare, forse gli voleva chiedere una mano sulle nomine o forse loro volevano qualche nomina dal lui. Nopale sabato andrà a Casteddu al gay pride ad incontrare sicuramente il Generale, a no, il mondo non è così al contrario. Magari troverà l'ungherese che deprederà un immobile in suo onore, o per l'onore dell'Europa. L'onorevole ex Rastaman applaude.





Il centrodestra algherese è sparito. Prima mandavano comunicati ad ogni battito di ciglia e ora neanche un bel "buon lavoro Ràmon" con qualche insulto velato qua e là. Nulla. Eppure subito dopo le elezioni Polino aveva dato di matto perché i favori non erano bastati per eleggere sua eminenza grigia, ha chiosato il suo leggerissimo sdegno con un bel "e tutto per un cazzo di voto". Viva la democrazia, a testa in giù.





Per il resto solo noia, Ràmon lo hanno visto già con le mani giunte in preghiera. Cerca l'ausilio dall'alto ma purtroppo i santi son tutti dall'altra parte, San Michele, San Marco e l'Advucat che non è santo ma è come se lo fosse. Ramòn I ha chiesto semplicemente un gesto ma purtroppo loro gli hanno rimandato indietro un Pic. Sempre per tenere bassi i toni e i piedi per terra. A Ramòn tocca pedalare da solo o dati gli eventi di questa settimana, dopo aver saltato il fuoco di San Giovanni, gli toccherà andare per Mar...a no forse neanche lì. Oia, la dura vita de lu sindic. E mentre legge il finale della storia Mario Knowi sorseggia finalmente rilassato e con dieci anni in più addosso un mojito "A-mare".





In campagna elettorale l'inglese aveva portato fortuna a Ramòn I con l'Alguer by afternoon, ora invece gli storpiano il cognome. Povero Major Caccioppo. Potrebbe anche farsi una risata se non fosse che Batman ha già iniziato il gioco delle sedie. Appena la musica elettorale si è fermata tutti si sono avventati sugli sgabelli ma per ora Major non ha concesso udienza. Siamo all'Alguer, ancora manca più di una settimana alla scadenza temporale per la nomina della trullallera, c'è tempo. Mario Knowi gliel'ha detto a Ramòn: "vai piano, temporeggia, portali allo sfinimento, come hanno fatto loro con me".