Misteriosi monoliti nel deserto del Nevada: Tra enigmi moderni e fantarcheologia

Questo prisma metallico riflette il paesaggio desertico, evocando immediatamente il monolite di "2001: Odissea nello spazio" di Stanley Kubrick? (ilGiornale.it)?? (The Italian Times)?. Non è una coincidenza che il nuovo monolite sia stato scoperto in Nevada, uno stato già famoso per l'Area 51, una base militare che da decenni alimenta teorie complottiste su UFO e attività extraterrestri. Questo contesto aggiunge un ulteriore strato di mistero all'apparizione del monolite. L'Area 51, situata a poca distanza dal luogo della scoperta, è da sempre avvolta nel segreto, e il ritrovamento di un monolite nelle vicinanze non fa che accrescere le speculazioni su possibili connessioni con fenomeni extraterrestri o esperimenti segreti del governo??.





Il fenomeno dei monoliti non è nuovo. Dal 2020, oggetti simili sono apparsi in Utah, Romania, California e altri luoghi, creando un fenomeno globale noto come "monolitemania". Alcuni di questi monoliti sono stati rivendicati da gruppi di artisti, come nel caso di Lanuvio, vicino Roma, dove un gruppo di artisti dei Castelli Romani ha confessato di aver posizionato il monolite? (The Italian Times)?. Tuttavia, altri ritrovamenti rimangono avvolti nel mistero, senza che nessuno ne reclami la paternità. Le teorie sull'origine dei monoliti variano: alcuni suggeriscono che si tratti di trovate pubblicitarie per film o prodotti, mentre altri ipotizzano che siano opere d'arte destinate a stimolare la riflessione sulla nostra società e sulla nostra relazione con lo spazio e l'universo.





Non manca chi, come il giornalista archeologo Angelo Cimarosti, mette in dubbio l'uso del termine "monolite" per questi oggetti metallici, sottolineando che il termine si riferisce tecnicamente a grandi manufatti in pietra??. Il nuovo monolite di Las Vegas continua a sfidare spiegazioni semplici, inserendosi in una narrativa ricca di mistero e speculazione. Che sia opera di artisti in cerca di visibilità, una trovata commerciale o qualcosa di ancora più enigmatico, questi oggetti metallici ci ricordano quanto il mondo moderno sia affascinato dall'ignoto. In un'epoca in cui tutto sembra essere spiegabile e documentabile, i monoliti ci offrono un frammento di mistero che continua a stimolare la nostra immaginazione.

Negli ultimi anni, i monoliti metallici sono diventati un fenomeno intrigante, comparendo in vari angoli del mondo e alimentando speculazioni e teorie. L'ultima apparizione, avvenuta vicino a Las Vegas, riporta in primo piano il mistero di questi strani oggetti. Il nuovo monolite è stato avvistato nel Desert National Wildlife Refuge, una vasta area protetta che ospita pecore bighorn e tartarughe, non lontano da Gass Peak.