Con l'estate ritornano le blatte in Sardegna: una sfida da affrontare

Possono sopravvivere senza cibo per un mese e senza acqua per una settimana, rendendole particolarmente difficili da debellare. Esistono diverse specie, ma le più comuni in Italia sono la blatta orientale, la blatta germanica e la Periplaneta americana. Le infestazioni di blatte sono spesso legate alla presenza di cibo e acqua, alla mancanza di igiene e alla presenza di rifugi adeguati. Questi insetti possono entrare nelle case attraverso piccole fessure, tubature e persino trasportati inconsapevolmente attraverso oggetti contaminati. La loro proliferazione è favorita da temperature calde e ambienti umidi, tipici delle estati sarde. La prevenzione è la chiave per evitare infestazioni di blatte.





Ecco alcuni consigli pratici: Pulizia regolare: mantenere la casa pulita, evitando accumuli di cibo e sporcizia. Sigillare le fessure: chiudere tutte le possibili vie d'accesso, come fessure nei muri e spazi sotto le porte. Gestione dei rifiuti: smaltire i rifiuti regolarmente e utilizzare contenitori chiusi. Controllo dell'umidità: ridurre l'umidità in casa utilizzando deumidificatori e riparando eventuali perdite d'acqua. Ispezioni periodiche: controllare regolarmente la presenza di blatte e intervenire prontamente in caso di avvistamenti.





Cosa fare in caso di infestazione? Se nonostante le precauzioni si verifica un'infestazione, è fondamentale intervenire tempestivamente. L'uso di trappole adesive può aiutare a monitorare la situazione, ma per infestazioni più gravi potrebbe essere necessario rivolgersi a professionisti del settore, che utilizzano metodi sicuri ed efficaci per debellare questi insetti. Le blatte rappresentano una sfida estiva comune in Sardegna, ma con le giuste precauzioni è possibile prevenirne la comparsa e limitare i disagi. La chiave risiede nella pulizia, nella prevenzione e nell'intervento tempestivo, per godere di un'estate serena e priva di ospiti indesiderati.

Ogni estate, con l'arrivo del caldo, in Sardegna torna una presenza tanto sgradita quanto comune: le blatte. Questi insetti proliferano con l'innalzarsi delle temperature, trovando nelle nostre case rifugi ideali per la loro sopravvivenza. Ma perché questo accade e cosa possiamo fare per evitarlo? Le blatte sono insetti notturni, che amano l'umidità e il calore. In Sardegna, con le estati torride e gli ambienti spesso umidi, trovano le condizioni ideali per riprodursi e prosperare. Durante l'inverno, le temperature più basse limitano la loro attività, ma con l'arrivo della bella stagione, queste creature riemergono dai loro nascondigli, invadendo case, cantine e locali pubblici. Le blatte appartengono all'ordine dei Blattodea e sono note per la loro straordinaria capacità di adattamento e resistenza.