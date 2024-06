Shock in Sardegna: Alessandro Borghese fugge a vomitare durante le riprese! Colpa della cordula

Sa Cordula è un piatto sardo che può risultare piuttosto impegnativo anche per i palati più esperti. Quando Borghese ha preso il primo boccone, la reazione è stata immediata e incontrollabile: "Non ce l'ho fatta, sono dovuto scappare a vomitare," ha confessato lo chef. La scena, ripresa dalle telecamere, ha lasciato i presenti e i telespettatori senza parole.





L'episodio ha scatenato un’ondata di commenti sui social media. Molti fan si sono schierati a favore dello chef, sottolineando la difficoltà di apprezzare certi piatti tradizionali se non si è abituati. Altri, invece, hanno espresso perplessità sulla reazione di Borghese, ritenendo che un professionista del suo calibro dovrebbe affrontare con più serenità anche le sfide culinarie più difficili.





Gli esperti di cucina e tradizioni sarde hanno difeso il piatto, spiegando che Sa Cordula è una prelibatezza apprezzata da secoli in Sardegna. Tuttavia, ammettono che può risultare sconcertante per chi non è abituato a certi sapori intensi.





Questo episodio mostra come anche i più grandi chef possano incontrare difficoltà con piatti che esulano dalla loro cultura gastronomica abituale. Resta da vedere se Borghese avrà il coraggio di riprovare Sa Cordula o se questa esperienza rimarrà un capitolo singolare e irripetibile della sua carriera televisiva.

Il celebre chef Alessandro Borghese, noto per il suo carisma e la sua passione per la cucina, ha vissuto un’esperienza che non dimenticherà facilmente durante le riprese del suo programma in Sardegna. Mentre era impegnato ad assaggiare il piatto tradizionale "Sa Cordula", composto da intestino tenue d'agnello, Borghese è stato colto da un improvviso malore.