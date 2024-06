Bobbore, il cinghiale Arsenio Lupin: furto sulla spiaggia di Cala Corsara

"Quando vorresti rilassarti, ma poi arriva Bobbore," recita la didascalia del post, che immortala l'animale in fuga con il suo bottino. La storia di Bobbore, ormai ribattezzato "Arsenio Lupin versione cinghiale", ha conquistato il cuore degli internauti, dimostrando che anche la natura può essere sorprendente e divertente. I bagnanti di Cala Corsara avranno sicuramente un'avventura da raccontare, e chissà, forse la prossima volta Bobbore tornerà per un nuovo colpo da maestro.

A Cala Corsara, la tranquilla giornata di mare è stata sconvolta da un ladro insospettabile: Bobbore, un cinghiale dall'incredibile audacia. In una scena degna di un film, Bobbore ha fatto irruzione sulla spiaggia e ha rovistato nella borsa da mare di un bagnante, svuotandola con maestria. Non contento del bottino, ha deciso di portare via anche la borsa, lasciando tutti senza parole. Il video dell'impresa, condiviso su Facebook da L'Eco di Barbagia, ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando risate e commenti ironici.