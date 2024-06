Mattarella: «La composizione dei vertici europei deve evitare fratture»

Ha chiarito che la velocità di cui parla riguarda la capacità dell'UE di affrontare i problemi rapidamente, non la formazione degli organi istituzionali. Le dichiarazioni di Mattarella seguono il vertice europeo in cui la premier Giorgia Meloni si è trovata isolata dagli altri leader europei. Questo contesto ha reso ancora più urgente l'appello del presidente per una gestione coesa e rapida delle sfide comuni. Mattarella ha anche commentato l'indecoroso episodio avvenuto alla Camera durante il voto sull'autonomia, definendolo una «scena indecorosa che tutti hanno condannato».





Ha auspicato che tale incidente serva da lezione, sottolineando che non è questo il comportamento parlamentare adeguato. La tradizione del Parlamento italiano è nobile e tali episodi non devono avere alcuna influenza. Il presidente ha quindi lanciato un appello alla responsabilità e al rispetto delle istituzioni, per preservare la dignità e l'efficacia del dibattito democratico.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ribadito la necessità di un'Europa unita e coesa nel suo incontro a Bucarest con il presidente romeno Klaus Iohannis. Mattarella ha sottolineato che «la composizione dei vertici europei deve evitare fratture» in quanto l'Europa si trova di fronte a «sfide da affrontare velocemente».