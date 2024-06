Quando la messa è più importante di tutto - Anziana investe tre ciclisti

Un'anziana signora, alla guida della sua Peugeot, ha deciso che il suo appuntamento con la messa non poteva aspettare. Nonostante il blocco stradale, ha forzato il passaggio, travolgendo tre ciclisti. La sua giustificazione? "Ero in ritardo per la messa". Le vittime, un 46enne di Lucca, un 34enne di Rovereto e un 49enne irlandese, sono state ricoverate con fratture varie, ma fuori pericolo di vita. Gli organizzatori, increduli, hanno commentato: "È un anno che lavoriamo a questo evento, con il supporto delle forze dell'ordine e delle amministrazioni locali.





Doveva essere una giornata di festa, ma questo incidente la offusca". In un paese dove il rispetto per le regole sembra essere diventato opzionale, ci si chiede come sia possibile che un atto del genere passi quasi inosservato. Siamo ormai arrivati al punto in cui andare a messa può giustificare mettere a rischio la vita altrui? La risposta, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti.

Rivamonte Agordino, nel bel mezzo della 29esima Sportful Dolomiti Race, un evento ciclistico di rilievo europeo, si è consumata una scena surreale.