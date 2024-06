Elezioni e disillusione: L'Europa al voto tra promesse e realtà

Il caso di Ilaria Salis, la giovane sarda detenuta in Ungheria, è emblematico del caos politico e delle inefficienze che caratterizzano la nostra epoca. Giorgia Meloni, anch'essa candidato civetta di Fratelli d'Italia, dopo aver promesso di intervenire, si trova ora impantanata in un gioco di diplomazia e dichiarazioni vuote. "Do you know stato di diritto?" ha risposto provocatoriamente a chi le chiedeva conto della situazione, un esercizio di retorica che lascia l’amaro in bocca. Non meno inquietante è la vicenda del Generale Vannacci candidato con la Lega, che con le sue esternazioni e polemiche ha diviso ulteriormente l’opinione pubblica.





In un paese già frammentato, la sua figura rappresenta la crescente spaccatura tra chi cerca ordine a ogni costo e chi teme un ritorno a pratiche autoritarie. In questo contesto, l’elettorato sardo si trova a dover scegliere tra promesse di cambiamento e la realtà di un sistema che sembra incapace di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini.





L’Europa, tanto decantata come soluzione ai mali nazionali, appare oggi come un’entità distante e inefficace. La promessa di un futuro migliore si scontra con la dura realtà di una burocrazia paralizzante e di politiche che sembrano privilegiare gli interessi dei pochi rispetto al bene comune. In questa cornice, l’urna diventa un luogo di speranza e di timore. Speranza che qualcosa possa finalmente cambiare, timore che, ancora una volta, ci troveremo a raccogliere le ceneri di promesse infrante. Montanelli aveva ragione nel suo scetticismo, e oggi più che mai le sue parole risuonano con una verità tagliente: il cambiamento è possibile solo se siamo disposti a riconoscere e affrontare le nostre debolezze. Che cosa ci aspetta dunque, in queste elezioni? La risposta è nelle mani degli elettori, ma la storia recente ci invita alla prudenza. Tra casi giudiziari irrisolti, figure politiche controverse e un’Europa che sembra più un’idea che una realtà, il cammino verso un futuro migliore appare ancora lungo e tortuoso. Speriamo solo di non ritrovarci, come temeva Montanelli, con le ceneri delle nostre speranze.

Sabato e domenica 8 e 9 giugno, gli italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative di tanti comuni e per il Parlamento europeo. In Sardegna, le città di Sassari, Alghero e Cagliari saranno al centro dell’attenzione. Ricordando le parole di Montanelli modificandolo appena in uno dei suoi sagaci "Controcorrente", "Ormai sono tutti d'accordo; per l'Europa, il rimedio è nell'urna. Speriamo di non trovarci le ceneri," la disillusione aleggia pesante sull’elettorato.