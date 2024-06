Triste scomparsa: Appello urgente per ritrovare una madre

La famiglia, sconvolta e preoccupata, ha immediatamente avviato la ricerca coinvolgendo amici, conoscenti e l'intera comunità attraverso i social media. Le immagini pubblicate mostrano una donna sorridente, apparentemente serena, ma evidentemente in preda a un grave turbamento che l'ha portata a questo gesto. Le forze dell'ordine sono state allertate e stanno collaborando con la famiglia per ritrovare la donna il più rapidamente possibile. Il biglietto di addio lasciato dalla signora ha gettato nello sconforto Roberto, Alessia e tutti i familiari, che sperano di poterla riabbracciare al più presto. Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare immediatamente Roberto Arru o sua sorella Alessia ai numeri forniti.





La comunità è invitata a condividere l'appello e a prestare attenzione a eventuali avvistamenti della BMW X3 grigio scuro. In questi momenti di angoscia, la solidarietà e la tempestività delle informazioni possono fare la differenza. La speranza è che la signora possa essere ritrovata sana e salva e possa ricevere tutto il sostegno necessario per superare questo difficile momento.

Cagliari, 6 Giugno 2024 – Momenti di grande apprensione per Roberto Arru e la sua famiglia, che questa mattina hanno lanciato un appello disperato su Facebook per ritrovare la madre, scomparsa di casa lasciando un biglietto di addio. La signora, di cui sono state pubblicate diverse foto per facilitarne il riconoscimento, è partita senza lasciare indicazioni sulla sua destinazione, guidando una BMW X3 grigio scuro targata DJ182XH. Secondo quanto riportato nel post, Roberto Arru ha scritto: "URGENTE. Mia mamma stamattina è andata via di casa lasciando un biglietto di addio... Chiunque la veda, vi prego di scrivermi qua o al 349/0747606 oppure mia sorella Alessia 340/9977777... Non so come fosse vestita!! Guida un BMW X3 grigio scuro...".