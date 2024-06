È Sinner mania: primo italiano sul trono del grande tennis

Il trionfo dell'italiano era nell'aria. Sinner ha dimostrato una straordinaria abilità nel cambiare i ritmi di gioco, costringendo sistematicamente i suoi avversari all'errore. Un giocatore assolutamente perfetto, capace di esprimere una semplicità di gioco straordinaria e di sfruttare il servizio come una delle sue armi migliori, con un incredibile 91% di efficacia sulla prima di servizio. Il successo di Sinner è frutto di caparbietà e intelligenza, ma anche del lavoro instancabile del suo team, composto da Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Ora, i due allenatori possono finalmente godersi il loro allievo, consacrato definitivamente nel tempio del tennis. Il futuro del tennis è nelle mani di Jannik Sinner, e siamo tutti d'accordo nel dire che scriverà tante belle pagine di questo sport. La prossima potrebbe arrivare tra qualche giorno, quando potrebbe vincere il Roland Garros da numero uno al mondo. La Sinner mania è appena cominciata!

Era solo questione di tempo. Tutti aspettavano la definitiva consacrazione di Jannik Sinner, e finalmente è arrivata! Il talento ventiduenne di Sesto Pusteria, in Alto Adige, ha conquistato il mondo del tennis battendo Grigor Dimitrov, approdando così in semifinale al Roland Garros come numero uno del ranking mondiale. Il quarto di finale contro Dimitrov è stato una maratona di gioco, ma l’azzurro ha chiuso in tre set con la determinazione e la classe che lo contraddistinguono. Il ritiro di Norman Djokovic durante il match di Sinner ha sancito ufficialmente il nuovo primato: Jannik Sinner è il primo italiano a salire sul trono del tennis mondiale.