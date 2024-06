Il Papa: Il chiacchiericcio è roba da donne - La nuova enciclica del buon senso?

Il Pontefice ha poi aggiunto: "Noi abbiamo i pantaloni, dobbiamo dire le cose." Certo, perché indossare pantaloni è il segno distintivo della serietà e della franchezza. Tutte le donne in pantaloni ora dovranno rivedere il loro status. E gli uomini in kilt? Che confusione! A distanza di qualche giorno, il Papa avrebbe colorito ulteriormente i suoi interventi, come riporta il sito "Silere non possum". In un'occasione, parlando con un giovane sacerdote sulla situazione della Diocesi di Roma, avrebbe detto: "Ci sono problemi di corruzione." Due di molte, potremmo aggiungere. Ma tranquilli, con i pantaloni giusti, tutto si risolve. Questa nuova dottrina del "pantalone parlante" potrebbe essere rivoluzionaria. Finalmente sappiamo che per essere onesti e diretti, basta indossare i pantaloni.





Chissà cosa diranno le monache e le suore. Forse un aggiornamento al loro guardaroba è in ordine? O magari dovranno fare un corso intensivo di "parlare senza chiacchiericcio". La realtà è che, tra una battuta e l'altra, queste dichiarazioni fanno riflettere sulla sensibilità del Pontefice riguardo ai temi di genere. Il chiacchiericcio è roba da donne? E i pettegolezzi dei cardinali, cosa sono? A questo punto, ci aspettiamo una nuova enciclica: "De pantalone et veritas." Scherzi a parte, forse sarebbe il caso di preoccuparsi più dei contenuti che dei contenitori. La Chiesa, con tutti i suoi problemi di corruzione e scandali vari, potrebbe trarre giovamento da un po' meno di focus sugli abiti e un po' più su trasparenza e riforme sostanziali. Ma, a quanto pare, per Francesco l'abito fa il monaco.

Dopo le recenti polemiche scatenate dalle sue dichiarazioni sugli omosessuali nei seminari, Papa Francesco ci delizia con un’altra delle sue perle di saggezza. In una riunione a porte chiuse con giovani sacerdoti romani, il Santo Padre ha chiesto di evitare sparlare, sottolineando che il chiacchiericcio è solo roba da donne. Ah, che eleganza e modernità!