Notizie dal mondo: Donazione record alla facoltà di Medicina di New York - Studi gratuiti per tutti gli studenti





Ruth Gottesman, 93 anni, è una storica professoressa emerita di pediatria presso l'istituto e attuale presidente del consiglio di amministrazione della facoltà. Da lungo tempo impegnata nella filantropia e nell'educazione, Gottesman ha dedicato la sua vita a migliorare l'accesso all'educazione medica e a supportare la ricerca scientifica. "Mi sento fortunata ad avere il grande privilegio di fare questo dono per una causa così degna," ha dichiarato Gottesman? (EinsteinMed)?? (Peoplemag)?. Questa donazione rappresenta il più grande contributo mai ricevuto da una scuola di medicina negli Stati Uniti, e segue un altro importante evento del 2018, quando la School of Medicine della New York University annunciò che avrebbe coperto le tasse scolastiche per tutti i suoi studenti? (Peoplemag)?.





La generosità di Gottesman avrà un impatto duraturo non solo sugli studenti attuali, ma anche su quelli futuri, garantendo che chiunque abbia la vocazione di diventare medico possa perseguire il suo sogno senza le barriere finanziarie che spesso ostacolano questa ambizione. Questo contributo non solo allevia il peso del debito studentesco, ma permette anche di attrarre un corpo studentesco più diversificato e impegnato nella missione dell'istituto di fornire cure compassionevoli e innovative alle comunità? (Peoplemag)?. L'Albert Einstein College of Medicine continua così a distinguersi come un faro di eccellenza e accessibilità nell'educazione medica, grazie a questo generoso e storico dono.

New York, 26 febbraio 2024 - Una donazione senza precedenti sta cambiando il volto dell'educazione medica a New York. Ruth Gottesman, vedova del finanziere di Wall Street David Gottesman, ha donato un miliardo di dollari all'Albert Einstein College of Medicine del Bronx. Questo straordinario gesto di generosità garantirà che tutti gli studenti di medicina dell'istituto possano studiare senza dover pagare le onerose tasse universitarie. L'Albert Einstein College of Medicine, situato nel Bronx, una delle aree più povere della città, riceverà questa somma per eliminare definitivamente le tasse scolastiche per i suoi studenti. La notizia è stata accolta con entusiasmo dagli studenti, che hanno esultato commossi per la possibilità di iniziare la loro carriera senza il pesante fardello del debito studentesco, spesso superiore ai 200 mila dollari.