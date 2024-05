Pericolo droga: gli adolescenti nel mirino degli spacciatori

Se questo era vero allora lo è ancora di più oggi, osservando come il fenomeno droga sia entrato in tutte le realtà e ceti sociali, senza distinzione tra ricchi o poveri, giovani o adulti, professionisti di successo o disoccupati disperati, tutti alla ricerca di evasione dai problemi o di esperienze “forti” per ammazzare l'insoddisfazione. Ciò che più allarma l’osservatore è l’età sempre più giovane dei ragazzi che si affacciano a questo mondo maledetto, interessando al loro primo approccio bambini di soli 11/12 anni. Chi pensa che il problema non lo riguardi deve ricredersi, e lo faccia subito. Prima che sia troppo tardi. Le statistiche degli ultimi anni, in riferimento all’aumento del consumo di sostanze di tutti i tipi, parlano di percentuali a due cifre, dagli psicofarmaci agli ansiolitici e antidolorifici, facilmente reperibili a costo zero nell’armadio dei farmaci di casa, alle cosiddette droghe “leggere” come la cannabis, hashish e marijuana, o a quelle ben più pesanti come l’eroina, cocaina e le nuove e pericolosissime droghe sintetiche, ultima trovata del business criminale dei pusher, ordinabili direttamente online e totalmente legali per la loro composizione sconosciuta, il tutto condito con una buona dose di alcolici e superalcolici, per completare lo sballo.





La prevenzione a 360° con una informazione sui reali pericoli di qualsiasi sostanza stupefacente, legale o illegale che sia, non è più procrastinabile nel tempo, né delegabile agli altri o alla sola politica che, in tutti i casi, dovrebbe assumersi la responsabilità istituzionale. No, il problema droga non interessa solo gli altri perché, non per fare la cassandra di turno, potrebbe essere già presente nelle nostre case o in quelle dei nostri amici senza esserci accorti. Non limitandosi solamente a raccomandare a tutti di darsi da fare sempre e ovunque con la prevenzione, il filosofo L. Ron Hubbard, ha studiato a fondo il fenomeno creando un programma di disintossicazione unico nel suo genere, che dagli anni ’70 ad oggi, ha contribuito a salvare decine di migliaia di vite umane, dando speranza e un nuovo futuro ai ragazzi/e e alle famiglie, rassicurando tutti che si può fare qualcosa di efficace anche contro la follia rappresentata dalla droga.

I cittadini di Cagliari, Olbia e Nuoro nei prossimi giorni saranno nuovamente nel mirino dei volontari di Mondo Libero dalla Droga impegnati nella più estesa e costante campagna di prevenzione presente da anni in tutte le provincie della Sardegna. Lo faranno nelle giornate tra lunedì 27 e mercoledì 29 maggio, visitando gli esercenti, i circoli culturali, le palestre e i locali pubblici, coinvolgendo semplici cittadini, istruttori, amministratori pubblici e chiunque dimostri di avere a cuore il futuro dei nostri ragazzi. Sì, perché come scriveva, già negli anni ‘70, il filosofo L. Ron Hubbard:“Le droghe sono l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale”.