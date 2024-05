Avvistato UFO ad Olbia: Mistero o suggestione?

Olbia e i suoi dintorni non sono nuovi a simili episodi. Recentemente, anche a Ossi, a un'ora dal capoluogo, una donna ha avvistato misteriose luci bianche nel cielo. E non finisce qui. Altri avvistamenti sono stati segnalati in zone limitrofe come Sassari e La Maddalena. Si attende con ansia che nuovi testimoni si facciano avanti per cercare di dare una spiegazione a questi fenomeni tanto affascinanti quanto enigmatici. Gli UFO, o oggetti volanti non identificati, continuano a catturare l’immaginazione di chi, con occhi sgranati verso il cielo, ha avuto la fortuna di intravedere questi misteriosi visitatori, anche solo per un istante. Resta da vedere se questi fenomeni potranno mai trovare una spiegazione razionale o se continueranno a rimanere avvolti nel mistero. Nel frattempo, gli abitanti della zona sono invitati a mantenere gli occhi aperti: il prossimo avvistamento potrebbe essere dietro l'angolo.

Olbia si risveglia con una notizia che sa di fantascienza. Domenica mattina, intorno alle 7:30, alcuni automobilisti di passaggio lungo la SS 729 sono stati testimoni di un evento fuori dal comune. Una sfera metallica, riflettente la luce del sole, è apparsa nel cielo nei pressi del supermercato Lidl. In pochi istanti, l'oggetto ha fatto perdere le sue tracce, svanendo alla velocità della luce. L’avvistamento è stato confermato da Antomaria Cuccu, Responsabile del Centro Italiano Studi Ufologi, che ha escluso la possibilità che si trattasse di un aereo. "La forma sferica era ben visibile", ha dichiarato Cuccu, basandosi sulle testimonianze raccolte.