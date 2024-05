Alghero: Un città allo sbaraglio, tra insoddisfazione e inadeguatezza

Un rilevante 23% percepisce un netto peggioramento rispetto al passato, mentre solo il 14% vede un miglioramento, con un saldo negativo di -9%. La situazione è particolarmente grave tra gli anziani e i giovani, con un saldo negativo di -15%. L'amministrazione comunale, dal canto suo, non gode certo di buona fama. Solo il 49% degli algheresi è molto o abbastanza soddisfatto dell’attuale giunta.





È emblematico che il dato di soddisfazione più alto, pari al 57%, provenga da chi nel 2019 ha votato per la coalizione di centrodestra, mentre i più critici, con un 41%, sono coloro che avevano sostenuto il centrosinistra. Un divario che sottolinea quanto la politica cittadina sia divisa e inefficace. E che dire delle priorità per il futuro? I cittadini chiedono a gran voce miglioramenti nei servizi sanitari, nella viabilità, nella manutenzione e pulizia delle strade, e più aree verdi.





Ma è evidente che queste richieste cadono nel vuoto, ignorate da un'amministrazione che si dimostra incapace di risolvere anche i problemi più basilari. L’insoddisfazione tra gli anziani è del 57%, una cifra allarmante che denuncia il totale fallimento nel garantire una qualità della vita dignitosa a chi ha costruito questa città. E la situazione non migliora per i giovani, che vedono un futuro incerto e poco promettente. La politica locale deve smettere di guardare al passato e iniziare a costruire un futuro degno di questo nome.





Gli attuali candidati a sindaco devono prendere nota di queste critiche e trasformarle in azioni concrete. Non è più il tempo delle promesse vuote e delle parole al vento. La viabilità, lo stato delle strade, la manutenzione, la pulizia e la creazione di aree verdi non possono più essere temi secondari. Sono priorità assolute che richiedono interventi immediati e risolutivi. È intollerabile che solo il 49% degli algheresi si dichiari soddisfatto dell'amministrazione comunale. Questo dato dovrebbe far riflettere profondamente chi ha in mano le redini della città. Se non si riesce a migliorare significativamente questi aspetti, Alghero rischia di rimanere indietro, vittima di una gestione miope e inadeguata. Alghero merita di meglio, e il cambiamento deve iniziare adesso.

Le recenti indagini demoscopiche su Alghero offrono un quadro desolante e preoccupante della città e della sua amministrazione. Più di sei cittadini su dieci dichiarano di essere soddisfatti della qualità della vita, ma questo dato nasconde una realtà ben più amara.