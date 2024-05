Rivoluzione a Nuoro: Visite mediche nel metaverso per i detenuti della colonia penale di Mamone

I detenuti, senza muovere un piede fuori dalle loro celle, potranno ora accedere a consultazioni mediche attraverso il Metaverso. Sì, avete letto bene: il Metaverso. Quel mondo parallelo, immersivo, dove finora abbiamo visto svagarsi avatars che giocano, socializzano, e fanno affari.





Ora, anche i medici si avventurano in questo universo digitale, incontrando i loro pazienti detenuti in uno spazio virtuale che sfida ogni confine geografico e logistico. Equipaggiati con visori specializzati, i detenuti di Mamone potranno interagire con i medici come se fossero nella stessa stanza, mentre il personale sanitario, che non sarà fisicamente presente, potrà offrire diagnosi e consulenze come mai prima d'ora.





È un salto nel futuro, un esperimento che potrebbe aprire nuove frontiere per la sanità in contesti di massima sicurezza. La Colonia di Mamone, che si estende su un'area di 2.700 ettari e funge da istituto riabilitativo per detenuti condannati a pene non superiori a sei anni, si propone come un modello di innovazione nel settore penitenziario. Qui, circa 150 detenuti lavorano nel settore agro-pastorale, ma ora si troveranno anche al centro di uno dei progetti più avanguardistici nel campo della telemedicina.





La Asl di Nuoro, con questo progetto, non solo pone la Colonia Penale di Mamone all'avanguardia nell'uso delle tecnologie digitali, ma mira soprattutto a migliorare l'accessibilità e la qualità dei servizi sanitari offerti ai detenuti, superando quelle barriere che troppo spesso hanno reso complessa la gestione della salute nei contesti carcerari. In un mondo dove la tecnologia continua a stupirci, la domanda sorge spontanea: sarà questo il futuro della medicina carceraria? E ancora, se oggi parliamo di visite mediche nel Metaverso per i detenuti, quali altri scenari, un tempo ritenuti fantascienza, potrebbero presto diventare la nostra realtà quotidiana? Restiamo a guardare, increduli ma affascinati, mentre Nuoro fa un audace salto nel futuro.

Ma davvero, siamo arrivati a questo punto? In un colpo solo, la Colonia Penale di Mamone a Nuoro, con una collaborazione che sembra uscita da un romanzo di fantascienza, ha deciso di cambiare le regole del gioco. Grazie al supporto dello spin-off dell'Università di Cagliari, si introduce un sistema che potrebbe sembrare fantascienza pura ma che promette di rivoluzionare il modo in cui vengono erogate le cure mediche specialistiche in ambito carcerario.