A Bolzano, Tornado il Maine Coon fa strage di cuori: Regina anche su Vanity Fair #italia

Non è roba da poco, considerando la platea di bellezze presenti. Proveniente dalle distese selvagge dell'Australia, questo micio ha qualcosa di più degli altri: non solo una stazza imponente ma un carattere d'oro. La sua allevatrice, Jasmin Cerny, lo dipinge come un leone per le sue marcature regali e i ciuffi maestosi, ma con l'animo di un orso coccolone, un gigante buono premuroso perfino con i bambini.





Il suo pelo lungo e rosso e quei modi garbati hanno fatto il resto, incantando una giuria che non ha potuto fare a meno di eleggerlo a pieni voti. Parallelamente, tra i gatti domestici, il podio è stato occupato da Melody, una miciona di Trento dalla storia toccante, adottata in età adulta e dimostrazione che anche i cuori solitari possono trovare il loro palcoscenico di gloria. Dunque, Bolzano ha visto trionfare non solo la bellezza esteriore, ma anche quella interiore, dimostrando ancora una volta che nel regno felino, come in quello umano, il vero incanto risiede nell'unicità di ogni creatura.

A Bolzano, l'aria si è impregnata del fascino sovrano dei felini durante la seconda edizione dell'Esposizione Internazionale Felina. Ma tra le meraviglie feline, uno ha rubato la scena: Tornado, un gigante gentile di oltre 10 chili, un Maine Coon che non solo ha conquistato il titolo del più bello, ma si è anche guadagnato una copertina su Vanity Fair.