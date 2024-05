Il Primo Maggio: La farsa della festa in un'epoca di promesse vuote

Dietro ogni numero del lavoro ci sono esseri umani, storie di vita, di lotta, di speranza e di resistenza. Non possiamo ridurre la loro esistenza a una statistica, non possiamo permettere che il Primo Maggio scivoli nell'oblio come un giorno qualunque, tra parate e grigliate, dimenticando il sangue, il sudore e le lacrime di chi ha costruito il mondo con le proprie mani. Questo giorno dovrebbe scuoterci, svegliarci, spingerci non solo a riflettere ma ad agire. Dovrebbe farci alzare in piedi e gridare che il lavoro è un diritto, che la dignità non è negoziabile, che la lotta per un futuro migliore non è finita. Non con discorsi vuoti, ma con azioni concrete che rispondano alle vere necessità dei lavoratori, che proteggano i loro diritti, che ripristinino la giustizia nel mondo del lavoro. Il Primo Maggio deve tornare ad essere quello che era: un simbolo di lotta e speranza, un grido contro le ingiustizie, un inno alla dignità del lavoro. Perché senza dignità, senza lavoro, senza giustizia, non c'è festa che tenga. Non c'è futuro che possa essere chiamato tale.

Le fabbriche chiudono, i lavori volano oltre i confini, e chi resta si trova a stringere i denti, a lottare per un'ora di lavoro in più, per un euro in più nel salario, per una speranza in più che sempre più spesso si trasforma in delusione. E la politica? Ah, la politica. Ci offre promesse elettorali tanto affascinanti quanto effimere, leggi sul lavoro che si piegano sotto il peso dei capitali, non dei bisogni umani. Il Primo Maggio è diventato occasione di autocelebrazione per chi al potere cerca di dipingere di rosso la propria facciata, mentre dietro si celano solo pareti grigie e sgretolate.