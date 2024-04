Il 25 Aprile e la scelta del generale: L'annuncio di Salvini - Vannacci candidato con la Lega alle europee

Il generale, però, non manca di sottolineare la sua posizione unica. "Sarò candidato indipendente, manterrò la mia identità," dichiara, evidenziando una dualità che sarà il cuore della sua campagna: l'autonomia personale dentro il contesto di un partito con una forte identità collettiva. "Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento europeo," ha aggiunto Salvini, non senza una certa enfasi sul valore personale e politico del generale. In un'epoca in cui la politica spesso si riduce a slogan vuoti o a promesse effimere, l'ingresso di figure come Vannacci nel teatro europeo potrebbe significare un soffio di novità.





Non tanto per il nuovo che avanza, quanto per l'esperienza e la serietà che promette di portare con sé. Il generale parla di "battaglie" e "valori" quali patria, tradizioni, famiglia, sovranità e identità, temi cari alla Lega ma interpretati da lui con un piglio che promette di essere tutto tranne che retorico.





Mentre la sinistra ricorda i partigiani e i sacrifici della Resistenza, la destra celebra la sovranità e la tradizione. Vannacci, in questo scacchiere, si posiziona come un ponte, un mediatore tra mondi che spesso sembrano irriducibilmente opposti. Oggi, più che mai, si avverte il bisogno di politica intesa come servizio, non come palcoscenico.





L'arrivo di Vannacci potrebbe essere una di quelle mosse che, pur nel loro apparente classicismo, introducono un elemento di rottura. Una rottura necessaria, forse, per ricordarci che la libertà di cui oggi celebriamo il recupero è anche la libertà di sfidare, di cambiare, di migliorare. Non solo la libertà dallo straniero, ma anche quella dalle vecchie logiche che troppo spesso hanno paralizzato l'Europa e l'Italia.





E quindi, in questo giorno di celebrazione, non dimentichiamo che ogni scelta è anche un inizio. Per Vannacci, come per l'Italia, il cammino verso il Parlamento europeo potrebbe essere anche un cammino verso una nuova concezione di politica e di impegno. Non solo per la Lega, ma per tutti coloro che vedranno in lui non solo un generale, ma un portatore di quel cambiamento necessario e, forse, inevitabile.

