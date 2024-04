Pioggia su richiesta? Magari a Dubai, ma non in Sardegna - Il fenomeno del cloud seeding spiegato dal super esperto delle nuvole





Nata nell'epoca post-bellica e adottata con entusiasmo in varie parti del mondo, questa tecnica prometteva di fare piovere a comando, quasi come aprire un rubinetto celeste. E mentre gli abitanti dell'isola sognano nuvole cariche di pioggia, il super esperto di nuvole, il professor Levizzani, getta acqua sul fuoco: «L'alluvione di Dubai? Il "cloud seeding" non c'entra».





Ma cosa dice esattamente il nostro guru delle nuvole? Levizzani, con una carriera dedicata allo studio delle precipitazioni e un'imminente pensione all'orizzonte, chiarisce che mentre il "cloud seeding" funziona benissimo in laboratorio, trasformarlo in una soluzione scalabile e sostenibile all'aperto è un altro paio di maniche. «L'inseminazione artificiale delle nubi funziona in laboratorio, ma nella realtà è molto più complessa e costosa.





Il problema è che sulla Terra è cambiata la circolazione dell'atmosfera». In pratica, anche se semina nuvole in abbondanza, non sempre queste sono disposte a rilasciare la tanto desiderata pioggia. Di fronte a una simile complessità, alcuni paesi hanno scelto di abbandonare la tecnica, ritenendola troppo costosa e incerta. Ma non tutti seguono questa linea: gli Emirati Arabi e la Cina continuano a investire cifre astronomiche in questa specie di lotteria meteorologica, sperando di colpire il jackpot pluviometrico.





E mentre in Sardegna si cerca ancora una soluzione al problema annuale della siccità, forse è il caso di guardare meno al cielo e più alla terra, puntando su strategie più terrene e probabilmente più efficaci, come la conservazione dell'acqua e l'agricoltura sostenibile.





Perché, come ci insegna il professor Levizzani, anche nella scienza delle nuvole, non è tutto oro quello che luccica... o meglio, non è tutta pioggia quello che nuvola!

Mentre la Sardegna affronta un'altra stagione di siccità estrema, si torna a parlare di soluzioni tanto innovative quanto discutibili. Tra queste spicca il "cloud seeding", ovvero quella che potremmo chiamare con un pizzico di ironia la "fertilizzazione artificiale delle nuvole".