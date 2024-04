L'intelligence italiana apre le Porte: Nuovi agenti per la sicurezza nazionale

Il processo di selezione prevede una serie di verifiche tecniche approfondite, che saranno affiancate da test psicoattitudinali. Questi esami mirano a valutare non solo le competenze tecniche ma anche le predisposizioni personali e professionali dei candidati, elementi cruciali per operare efficacemente nei delicati contesti dell'intelligence. L'assunzione finale sarà basata sui titoli di studio e sulle esperienze professionali dei candidati, con un'attenzione particolare alla loro capacità di contribuire alla sicurezza nazionale attraverso le specifiche competenze acquisite.





Questo reclutamento rappresenta un'opportunità unica per coloro che desiderano intraprendere una carriera nell'intelligence, offrendo la possibilità di lavorare in un ambiente stimolante e di cruciale importanza per la tutela del paese. I futuri agenti avranno il compito di affrontare e neutralizzare minacce complesse e in costante evoluzione, contribuendo così direttamente alla sicurezza dell'Italia. Per maggiori informazioni e per presentare la propria candidatura, gli interessati possono accedere al sito ufficiale dell'intelligence italiana, dove sono disponibili tutti i dettagli relativi alle modalità di partecipazione e ai requisiti richiesti.

L'intelligence italiana sta ampliando le proprie file con la ricerca di nuove figure professionali altamente specializzate. Le candidature resteranno aperte fino alla mezzanotte del 31 maggio 2024, come parte di un processo di reclutamento volto a rafforzare le capacità nazionali di sicurezza. I profili ricercati dall'intelligence devono possedere competenze specifiche in diverse aree critiche: Malware Analysis, minacce legate alle armi di distruzione di massa (WMD), armamenti, missilistica e le relative tecnologie. Inoltre, sono richieste capacità in scienze comportamentali, fotointerpretazione di immagini satellitari, e competenze nella gestione di archivi e nella digitalizzazione documentale.