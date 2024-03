Sardegna assediata dal caro vita: Mangiare diventa un lusso per pochi

Fare la spesa in Sardegna è diventato un lusso, un salasso che svuota le tasche e riempie di preoccupazioni le menti. Sassari e Cagliari, le due città gemme dell'isola, non sono esenti da questa morsa che stringe, confermando un trend nazionale allarmante. L'olio d'oliva, orgoglio della cucina italiana, si è trasformato in oro giallo, con un prezzo aumentato del 42% rispetto all'anno precedente.





Il latte intero e il riso seguono a ruota con rincari vertiginosi del 33% e 50% rispettivamente, sconvolgendo le abitudini alimentari degli isolani. La situazione, però, non si ferma all'olio, al latte o al riso. L'inflazione ha messo le sue grinfie su quasi tutti i beni alimentari: zucchero, pasta secca, passata di pomodoro, burro, tutti testimoni di aumenti esorbitanti che vanno dal 33% al 64,8% in soli tre anni.





Un trend inaccettabile che costringe i sardi, e gli italiani in generale, a rinunciare non solo all'olio d'oliva ma anche ad altri prodotti essenziali, trasformando l'olio di semi, nonostante il suo aumento del 37%, in un'alternativa sempre più comune. Le statistiche dell'Istat gettano ulteriore sale sulla ferita, con un aumento dei prezzi dei beni alimentari non lavorati e lavorati che in gennaio hanno toccato rispettivamente l'1,1% e l'1% su base congiunturale.





Mangiare sta diventando un lusso. I dati raccolti nei comuni di Sassari e Cagliari rivelano un quadro preoccupante. A Sassari, la variazione tendenziale dei prezzi alimentari ha raggiunto il +5,4%, un segnale inequivocabile della crisi che sta colpendo l'isola con una forza devastante. Le bevande analcoliche, le bevande alcoliche e i tabacchi seguono lo stesso trend, insieme ai servizi ricettivi e di ristorazione che registrano aumenti significativi. Cagliari non è da meno, con un aumento dei prezzi alimentari del 5,7% rispetto all'anno precedente.





Sebbene questo dato superi quello di Sassari, è importante notare un leggero calo rispetto al mese precedente, un piccolo spiraglio in un mare di rincari che colpiscono senza pietà. Ma la tempesta non risparmia nessuno, con aumenti che vanno dall'abbigliamento ai mobili, dai servizi sanitari ai farmaci, dai trasporti all'istruzione.





Un'eccezione a questa spirale ascendente è rappresentata dai carburanti, che hanno registrato un calo del 12% rispetto al 2023, un magro conforto in un panorama generale di difficoltà economiche. Il caro vita in Sardegna è più che un problema economico; è una minaccia alla coesione sociale, un rischio di guerra tra chi può permettersi di vivere e chi lotta per sopravvivere. La questione non può e non deve essere ignorata. È tempo di agire, di trovare soluzioni che vanno oltre le semplici misure tampone. La Sardegna, come il resto d'Italia, merita di tornare a vivere, non di sopravvivere.

Nella terra del sole e dei venti, dove il mare si fonde con le antiche tradizioni, un fenomeno insidioso sta erodendo le fondamenta della vita quotidiana: il caro vita, un mostro che divora il portafoglio dei sardi con un'appetito insaziabile.