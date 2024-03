La censura non educa: l'errore di soffocare la storia nel nome del politicamente corretto - Tifosi della Lazio inneggiano ad Hitler in trasferta a Monaco





Prima della partita di Champions League contro il Bayern, alcuni ultras biancocelesti hanno scelto come luogo di ritrovo proprio l'Hofbräuhaus, celebre per essere stata teatro di uno dei primi comizi di Adolf Hitler. Video e testimonianze li hanno ritratti mentre intonavano cori per il Duce e effettuavano il saluto romano, gesti che hanno suscitato un'onda di indignazione globale.





La storica locanda bavarese, crocevia di culture e incontro pacifico tra persone di ogni angolo del pianeta, si è ritrovata suo malgrado al centro di una bufera mediatica, un simbolo storico involontariamente violato da gesti inaccettabili. Tobias Ranzinger, portavoce dell'Hofbräuhaus, ha immediatamente preso le distanze da tali comportamenti, affermando la ferma condanna per ogni azione xenofoba o anticostituzionale. La questione merita, tuttavia, di essere affrontata con equilibrio.





È innegabile che gesti di questo tipo vadano condannati, non c'è spazio nella società moderna per ideologie che hanno causato le pagine più buie della nostra storia. Tuttavia, dobbiamo guardare oltre l'atto isolato, interrogarci sulle cause profonde che spingono individui a compiere tali gesti in contesti completamente estranei a quei retaggi ideologici.





La storia è lì per insegnarci, non per essere strumentalizzata o dimenticata. Inoltre, non possiamo permettere che episodi simili diventino pretesto per una censura asfissiante, che rischia di soffocare ogni forma di espressione per paura di possibili deviazioni.





È essenziale mantenere un dialogo aperto, educare alle differenze e comprendere piuttosto che condannare con facilità. Il calcio, con la sua natura globale e inclusiva, deve essere veicolo di unione e non di divisioni per messaggi di pace e fratellanza, anziché teatro di manifestazioni di intolleranza.





La reazione istintiva potrebbe spingere a richieste di punizioni severe per i tifosi coinvolti, ma è il momento di interrogarci: punire serve davvero a educare, o non farebbe altro che alimentare un circolo vizioso di rancore eincomprensionei? La risposta, per quanto complessa, si trova nel tentativo di comprendere, nel dialogo e nell'educazione come strumenti per superare le barriere dell'odio e dell'ignoranza.





In questi frangenti, è fondamentale il ruolo delle società sportive e delle istituzioni nel promuovere campagne di sensibilizzazione, mirate non solo a condannare gli atti di intolleranza ma anche a educare tifosi e cittadini sul valore dell'inclusione e del rispetto reciproco.





La Lazio, come ogni altro club, ha la responsabilità di distanziarsi in modo inequivocabile da tali comportamenti, agendo in maniera proattiva per prevenirli in futuro. Inoltre, episodi come quello all'Hofbräuhaus dovrebbero stimolare una riflessione più ampia sul ruolo dei media e delle piattaforme social nell'amplificare gesti di questo tipo. La condanna è doverosa, ma l'accento deve essere posto sulla costruzione di un discorso mediatico che, invece di limitarsi a demonizzare, punti alla comprensione delle dinamiche sottostanti, offrendo spunti di riflessione costruttiva.





In conclusione, mentre i gesti di alcuni tifosi della Lazio a Monaco non possono e non devono essere giustificati, la reazione a tali episodi deve essere misurata e ponderata. La strada verso una società più inclusiva e tollerante passa attraverso l'educazione e il dialogo, non attraverso la censura e l'ostracismo. Solo così potremo sperare di costruire un futuro in cui episodi del genere saranno solo un lontano ricordo di un passato superato.

In un mondo che va di fretta, dove i giudizi vengono emessi con la leggerezza di un click e la storia sembra non insegnare più nulla, il recente episodio dei tifosi della Lazio nella birreria Hofbräuhaus di Monaco solleva un polverone che merita un'analisi ponderata, lontana dalle facili condanne e dalle manifestazioni di censura più estreme.