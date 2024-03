Notizie dal mondo: La Regina Camilla è esausta - Una settimana di riposo dopo intensi impegni ufficiali

Nel dettaglio, Camilla ha presenziato in solitaria o come capo della famiglia reale a 13 eventi ufficiali, tra cui spicca la sua presenza al funerale di Re Costantino di Grecia, figura molto vicina a Carlo, dove anche l'erede al trono William ha fatto defezione all'ultimo momento per ragioni non specificate.





Questo periodo di intensa attività istituzionale ha sollevato preoccupazioni riguardo alla salute di Camilla, soprattutto considerando il carico di responsabilità e le preoccupazioni affettive che si sono accumulate e il contesto dei suoi 76 anni di età. L'agenda della Regina Camilla sarà ora libera fino al Commonwealth Day, previsto per l'11 marzo, lasciando supporre che la decisione di prendersi una pausa sia stata fortemente sostenuta anche dallo stesso Re Carlo, preoccupato per il benessere della moglie. Le fonti di palazzo citate dal Sunday Times evidenziano come la regina consorte sia stata positivamente colpita dalla reazione del pubblico alla sua capacità di assumersi le responsabilità della famiglia reale in questo periodo delicato.





"Sebbene non si aspettasse di trovarsi in tale posizione, la Regina è assolutamente pronta a fare qualunque cosa sia necessario per l'istituzione" che rappresenta, testimoniando un impegno incondizionato nei confronti della monarchia. Questa pausa rappresenta un momento di riflessione e ricarica per la Regina Camilla, che continua a dimostrare dedizione e forza nel suo ruolo all'interno della famiglia reale britannica, nonostante le sfide personali e istituzionali che si trova ad affrontare.

La Regina Camilla si è concessa una settimana di riposo, decisione motivata da un periodo particolarmente intenso di impegni ufficiali che l'ha vista protagonista in assenza del marito, Re Carlo III, attualmente in fase di convalescenza a seguito di una malattia. Secondo quanto riportato dal Daily Mail e da altre fonti di palazzo, la regina consorte è apparsa "esausta" dopo aver retto da sola il peso degli impegni reali per varie settimane.