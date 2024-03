Papa Francesco contro l'ideologia del gender: "Il pericolo più brutto del nostro tempo"

È la voce di Papa Francesco, che recentemente ha lanciato un monito contro quella che definisce "l'ideologia del gender", indicandola come il pericolo più insidioso del nostro tempo. "Oggi l'ideologia del gender è il pericolo più brutto del nostro tempo", afferma con toni inequivocabili, aggiungendo che tale ideologia "cancella le differenze e rende tutto uguale. Uomo e donna, invece, stanno in una feconda tensione".





Il Pontefice, parlando ai partecipanti al Convegno sull'Antropologia delle Vocazioni, non lascia spazio a interpretazioni ambigue o a compromessi blandi. La sua è una critica radicale, un appello a riscoprire e valorizzare la differenza, la complementarità tra uomo e donna, elementi indispensabili per l'equilibrio e la prosperità della società. In un mondo che sembra correre verso l'uniformità, dove l'unicità dell'individuo viene spesso sacrificata sull'altare di un'uguaglianza mal interpretata, le parole del Papa suonano come un richiamo a non perdere di vista l'essenza stessa dell'umanità.





Il discorso del Pontefice, purtroppo letto da un suo collaboratore a causa di un raffreddore che lo affligge, è un invito a riflettere sull'importanza della vocazione individuale, sul ruolo unico che ciascuno è chiamato a svolgere nel mondo, non come un compito esterno ma come una missione che scaturisce dalla propria natura, dalla propria identità più profonda.





"Non soltanto ci è stata affidata una missione, ma ciascuno e ciascuna di noi è una missione", ricorda, sottolineando come ogni essere umano sia chiamato da Dio a contribuire alla costruzione di un mondo migliore, attraverso la propria specificità e i propri talenti. Nel sottolineare l'importanza del dialogo e del confronto, Papa Francesco non manca di richiamare alla speranza, a quella capacità di generare futuro e positività anche nei momenti più bui.





"Generare questa speranza", dice, "è un compito affidato ad ogni donna e ogni uomo del nostro tempo", un compito che richiede coraggio, discernimento e una fedeltà attiva, capace di adattarsi e di rispondere alle sfide del presente senza mai perdere il senso dell'umorismo. In un'epoca in cui le certezze sembrano vacillare e le fondamenta della società essere messe in discussione da correnti di pensiero effimere, le parole di Papa Francesco appaiono come un faro nella notte, una guida verso quella "circolarità tra le diverse vocazioni" che può realmente contribuire a rinnovare la speranza e a costruire un mondo aperto e fraterno.





In questo contesto, l'invito del Pontefice a non avere paura, a procedere con coraggio e a mantenere vivo il senso dell'umorismo non è solo un augurio: è una bussola per navigare le tempeste del nostro tempo, ricordandoci che, nonostante tutto, la fedeltà al cammino intrapreso e la capacità di rischiare sono le vere chiavi per interpretare e vivere appieno la volontà divina.

Nell'agone contemporaneo, dove le ideologie si scontrano e si sovrappongono come onde in tempesta, emerge una voce capace di fendere il tumulto con la forza della chiarezza e della visione profonda.