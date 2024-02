Allarme granchio blu: La minaccia silenziosa del mediterraneo

La sua dieta onnivora include una varietà di specie marine, dalle vongole ai piccoli crostacei, mettendo a rischio la sopravvivenza di molteplici specie autoctone e l'equilibrio degli habitat. Il bilancio dei danni causati dall'invasione del Granchio Blu in Italia supera i 100 milioni di euro, colpendo duramente il settore della pesca, in particolare quello delle vongole, fondamentale per l'economia di molte regioni costiere. La risposta del governo italiano è stata tempestiva, con l'allocazione di quasi 3 milioni di euro a sostegno delle cooperative di pesca impegnate nella lotta contro questa minaccia. Un'iniziativa che ha incluso l'apertura di una stagione di pesca straordinaria, risultando già in una cattura di oltre 326 tonnellate di Granchio Blu solo in Veneto. Questa battaglia non è solo una questione di numeri o economia, ma rappresenta un impegno vitale per preservare la ricchezza e la diversità del nostro mare.





Continueremo a monitorare gli sviluppi di questa sfida, dando voce a coloro che sono in prima linea nella difesa del nostro patrimonio marino. La lotta contro il Granchio Blu è una testimonianza dell'importanza di proteggere i nostri ecosistemi, per garantire che le generazioni future possano ereditare un mare ricco e vivace.

Il Mediterraneo, crocevia di biodiversità e cuore pulsante della cultura marina italiana, è sotto assedio. Non da flotte nemiche o tempeste devastanti, ma da un crostaceo che sta riscrivendo le regole dell'ecosistema: il Callinectes Sapidus, conosciuto comunemente come Granchio Blu o Granchio Reale Blu. Questo ospite indesiderato, originario delle coste atlantiche del continente americano, sta causando danni incalcolabili all'ambiente marino e all'economia delle comunità costiere. Con una capacità riproduttiva sorprendente, che vede le femmine produrre fino a due milioni di uova per ciclo, il Granchio Blu ha trovato nel nostro mare un ambiente fertile per la sua espansione, diventando rapidamente una specie invasiva di grande impatto.