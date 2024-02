Attualità Sanremo come l'ho visto io - Serata Cover - Giudizi irriverenti e impopolari

• Sangiovanni con Aitana canteranno “Farfalle” e “Mariposas” di Sangiovanni: Non passerà alla storia. • Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia canterà “Sweet dreams (Are made of this)” degli Eurythmics: Veronica batte Annalisa in tre set. • Rose Villain e Gianna Nannini canteranno un medley: Che stecche! Soprattutto Gianna anche perchè Rose non si espone. • Gazzelle e Fulminacci canteranno “Notte prima degli esami” di Antonello Venditti: Tale e quale show. • The Kolors e Umberto Tozzi canteranno un medley dei successi di Umberto Tozzi: Tozzi è iconico ma Stash gli tiene testa. • Alfa e Roberto Vecchioni canteranno “Sogna ragazzo sogna” di Roberto Vecchioni: Alfa svolge il compitino diretto dal maestro. • Bnkr44 e Pino D’Angiò canteranno “Ma quale idea” di Pino D’Angiò: Altra pagina triste. Peccato per il ritorno di Pino d'Angiò ridotto a zimbello. • Irama con Riccardo Cocciante si esibiranno con “Quando finisce un amore” di Riccardo Cocciante:Si trasforma in una sfida a chi è più incazzato. Vince Cocciante alle 12 ripresa. • Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani canteranno “Che sia benedetta” di Fiorella Mannoia e “Occidentali’s karma” di Francesco Gabbani:La Mannoia la finisce senza fiato ma il pubblico si scalda. • Santi Francesi con Skin si esibiranno con “Hallelujah” di Leonard Cohen: Ci sono i santi. Skin immensa. • Ricchi e Poveri con Paola & Chiara canteranno “Sarà perché ti amo” e “Mamma Maria” dei Ricchi e Poveri:Karaokr celebrativo. • Ghali con Ratchopper canterà un medley dal titolo “Italiano vero”: Da brividi.Vincitore morale vale vento slogan contro il razzismo. • Clara con Ivana Spagna e il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino canteranno “Il cerchio della vita” di Ivana Spagna: Clara ogni serata cresce sempre di più. • Loredana Bertè e Venerus canteranno “Ragazzo mio” di Luigi Tenco con l’arrangiamento di Ivano Fossati: Il rock-blues sbarca a Sanremo. • Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio si esibiranno con un medley dal titolo “Strade”: Si giocano la vittoria finale. • Angelina Mango e il quartetto d’archi dell’orchestra di Roma canteranno “La rondine” di Mango:Travolta dall'emozione ma il talento è cristallino. • Alessandra Amoroso e i Boomdabash canteranno un medley:Porcheria da villaggio turistico. Che tristezza. Il Salento non lo merita. • Dargen D’Amico e la BabelNova Orchestra faranno un omaggio a Ennio Morricone, cantando “Modigliani” sulle note di The Crisis:Cessate il fuoco. • Mahmood con i Tenores di Bitti si esibiranno con “Come è profondo il mare” di Lucio Dalla: Di parte non sarei obbietivo. • Mr.Rain con i Gemelli Diversi canterà “Mary” dei Gemelli Diversi: Ne prendiamo atto ma non aggiunge nulla. • Negramaro e Malika Ayane si esibiranno con “La canzone del sole” di Lucio Battisti: Ma perche? Battisti si sta rivoltando nella tomba! • Emma e Bresh si esibiranno con un medley di Tiziano Ferro:Senza capo ne coda. • Il Volo con Stef Burns canteranno “Who wants to live forever” dei Queen: Immondizia. • Diodato e Jack Savoretti canteranno “Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De André:Faber non ti curar di loro. R.I.P. • La Sad con Donatella Rettore canteranno “Lamette” di Donatella Rettore:Punk is dead. Da sputare in faccia come da tradizione punk. • Il Tre con Fabrizio Moro canteranno un medley di Fabrizio Moro:Urla da mercato del pesce. Ps. Al mercato sono più intonati. • BigMama con Gaia, La Niña e Sissi canteranno “Lady Marmalade” di Labelle:Senza Big Mama per il prossimo Sanremo. • Maninni e Ermal Meta canteranno “Non mi avete fatto niente” di Ermal Meta: Un sonnifero. • Fred De Palma con gli Eiffel 65 canteranno un medley degli Eiffel 65:Le sette notte queste sconosciute. • Renga Nek canteranno un medley dei loro successi: Non beccano una nota.Il fantafinale pietoso. Serata cover: 5 Alfa e Roberto Vecchioni 4 Ghali con Ratchopper 3 Annalisa con La Rappresentante di Lista 2 Angelina Mango e il quartetto d’archi dell’orchestra di Roma 1 Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio