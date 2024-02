Tradizioni sanremesi: Fiorellini appassiti e facce da formica

Come si può dare torto ad un popolo, quello italiano, che per esprimere una preferenza, deve addirittura pagare 0.51 cent/€, onestamente mi sembra un po' troppo. D'accordo che siamo a carnevale ed ogni scherzo vale, ma onestamente siate così gentili da permettere ai Jalisse di ottenere la password per l'ingresso nella Kermesse, perché è da 15 anni che utilizzano quella sbagliata, e nessuno glielo dice, lo scherzo è bello quando dura poco.





Quest' anno la famosa Kermesse è condita da un solo colore: il blu. Un colore sì affascinante, ma il blu Sanremese è diverso, il palco, sembra più un grosso livido, forse in onore delle copresentatrici delle passate edizioni, sfortunate protagoniste di capitomboli sulla scalinata, con coefficienti di difficoltà oltre i 3.5, probabilmente il colore è dedicato a loro.





Sesto San Giovanni ormai è diventato un verdetto, una spoilerata colossale ai danni degli onesti cittadini del luogo. Fiorellini che appassiscono, la natura, avvolte crudele, colpisce esseri umani travestiti da pinguini, e si prende gioco di loro, ogni anno gli rimpiccioliscono la testa, tramutandoli in esseri umani con la faccia da formica.





I ricchi e poveri, non possono continuare a tenere i piedi in due staffe, O ricchi o poveri! se scegliessero di essere ricchi, vincerebbero la kermesse all'unanimità, votandosi da soli, dal momento che per loro un voto da 0.51 cent/€ sarebbero bruscolini. ma se dovessero scegliere di essere i poveri, si ribalterebbe tutto, gli costringerebbe a imboscarsi tra le selezioni di "Sanremo giovani" perché Sanremo è per i giovani!





Vecchioni ha vinto la Kermesse una sola volta, Jovanotti è più meritevole, capite? e quest'ultimo sul palco dell'Ariston tanti anni fa'cantò "Salda il debito" ma il fabbro non fu mai contattato.





L'ultima chance rimane il Signor Ariston, proprietario del sito dove si svolge la Kermesse: Carissimo Signor Ariston, solo lei può cambiare le sorti di questa storica manifestazione, contatti il ministro delle telecomunicazioni e gli dica perlomeno di rimborsare tutti gli Italiani che hanno distrutto le loro antenne per legittima difesa.

Fino a ieri, ogni santo giorno mi ponevo sempre la stessa domanda, perché tutto attaccato si scrive staccato e staccato si scrive tutto attaccato? da oggi invece, mi sto' ponendo un altro quesito: perché ultimamente si vedono persone distruggere antenne sui tetti? vedo finestre aperte da cui fuoriescono esclamazioni tipo: Tesoro? Colpisci più forte! Si vede ancora! poi ho compreso, È l'urlo di protesta degli italiani, esasperati dalla Kermesse canora in quel di Sanremo.