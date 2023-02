Illuminazione e design: usare le strisce led per personalizzare gli ambienti

Sono tanti i progetti di illuminazione che possono essere messi in risalto grazie alle strisce led. Esse, infatti, garantiscono non solo la funzionalità della luce, ma anche un ruolo decorativo alquanto suggestivo e all'insegna dell'eleganza. Il risultato è una soluzione modulabile in base alle necessita individuali e ai gusti, oltre che in funzione delle caratteristiche ambientali. La flessibilità è una delle caratteristiche più importanti delle strisce led, grazie a cui gli ambienti possono essere illuminati con un effetto scenografico e decorativo al tempo stesso. Questo è il motivo per il quale esse si possono utilizzare in qualità di elemento illuminante supplementare o principale in una casa, ma anche in altri contesti come uno spazio espositivo, un centro commerciale, una struttura ricettiva, un negozio o un pubblico esercizio.

Le proposte del mercato

E' molto ampio l'assortimento di strisce led che vengono messe a disposizione dal mercato, con prodotti per interni o per esterni. Nella maggior parte dei casi tali luci sono formate da un circuito stampato su cui vengono applicate le lampadine led. Prima che le luci vengano accese, però, è fondamentale verificare che esse siano state srotolate completamente: in caso contrario il rischio è che si surriscaldino e, quindi, che si rompano. Uno dei vantaggi delle strisce led va individuato nel loro consumo ridotto; esse, al tempo stesso, assicurano una notevole durata nel corso del tempo. La versatilità di utilizzo è un altro aspetto che merita di essere messo in evidenza; stiamo parlando di prodotti che emettono luce con una intensità variabile e che possono essere disposti su superfici curve o irregolari in virtù della loro struttura flessibile.

Guida alla scelta delle strisce led

Sono due le differenti tipologie di strisce led fra le quali è possibile scegliere, e gli effetti che ne scaturiscono sono, a loro volta, diversi dal punto di vista decorativo. In particolare, le strisce che si basano su una tecnologia SMD sono formate da varie piccole luci collocate a una certa distanza fra di loro, e generano un effetto luminoso costituito da piccoli punti luce o pallini. Invece, nel caso delle strisce che si basano su una tecnologia COB si ha a che fare con una striscia unica, con l'effetto di una luce omogenea e senza interruzione.

Dove comprare

Lo shop online Lampadadiretta.it rende disponibile un vasto assortimento di strisce led, sia prodotti della tipologia SMD che prodotti della tipologia COB. Nel catalogo ci sono proposte di diversi colori, per interni e per ambienti esterni, ma non è questo il solo motivo per il quale vale la pena di ricorrere a questo store online, che garantisce anche un servizio completo e ampio, con soluzioni all'insegna della sostenibilità e caratterizzate da un rapporto qualità prezzo più che conveniente. I prezzi sono competitivi, e la varietà di scelta è davvero eccellente.

Tutti i pregi delle strisce led

Un altro pregio che contraddistingue le strisce led riguarda la possibilità di modificarle nel modo che si preferisce, anche perché esse possono essere tagliate. Nella maggior parte dei casi la striscia mette in evidenza i punti nei quali il taglio può essere realizzato, dal momento che è presente l'icona delle forbici. Così, una volta che la struttura è stata tagliata, può funzionare in maniera adeguata. E' possibile anche unire le strisce led le une con le altre, sempre cercando di non andare oltre il wattaggio massimo offerto dal driver led: in caso contrario non può essere garantito il corretto funzionamento della striscia. Una spina permette di collegare le strisce led, ma in alternativa va bene anche un connettore, grazie a cui si può raggiungere un effetto estetico più soddisfacente.

Guida all'uso delle strisce led

Qualunque sia il contesto in cui vengono collocate, le strisce led sono sinonimo di raffinatezza e contribuiscono a offrire una piacevole atmosfera. Ci sono strisce led a luce calda e altre a luce bianca e fredda, con un livello di intensità variabile. Quella più calda è una luce abbastanza soffusa, non forte, che offre un'atmosfera intima e piuttosto rilassante. Invece la luce fredda va bene per gli spazi commerciali, per gli uffici e per gli ambienti di lavoro in generale.