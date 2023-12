Attualità Capodanno scintillante ad Alghero: Luciano Ligabue pronto ad incantare la notte del 31

Alghero si avvicina al culmine dei suoi tre giorni di festa musicale con l'attesissimo concerto di Luciano Ligabue in programma per questa sera, il 31 dicembre. Dopo un avvio trionfale con l'evento del 29, che ha visto le stelle della musica Guè, Noyz Narcos e Anna infiammare il Piazzale della Pace, la città è ora pronta per la serata finale che promette di essere memorabile. Il 29 dicembre ha offerto un assaggio spettacolare di ciò che Alghero può fare in termini di intrattenimento. Guè ha deliziato i fan con il suo ultimo successo, "Madreperla", e Noyz Narcos ha portato la sua energia inconfondibile, mentre Anna ha conquistato il pubblico con la sua voce unica. Nonostante l'assenza di Tedua, l'evento ha riscosso grande successo, con una partecipazione entusiasta da parte di residenti e turisti. Ora, tutti gli occhi sono puntati su Luciano Ligabue, che si prepara a salire sul palco per una notte che si preannuncia indimenticabile. Il cantautore è noto per le sue esibizioni cariche di emozione e la sua musica che parla direttamente al cuore dei fan. Con hit che hanno segnato generazioni, il suo concerto è il modo perfetto per dire addio al vecchio anno e accogliere il nuovo con speranza e entusiasmo. L'ingresso ai concerti è gratuito, una scelta che sottolinea la volontà di rendere la cultura e la musica accessibili a tutti. L'evento è il risultato di una collaborazione fruttuosa con partner di prestigio come Sella & Mosca e Peroni Nastro Azzurro, e con il supporto di Shining Production. Mentre la città si anima per l'ultima notte dell'anno, Alghero si conferma una destinazione di primo piano per un Capodanno all'insegna della grande musica e del divertimento. Con il ricordo ancora vivo delle esibizioni del 29 e l'attesa per il gran finale, la città si prepara a offrire una notte che rimarrà impressa nei ricordi di chi avrà la fortuna di esserci.