Immenso buco coronale sul sole puntato verso la terra: Possibili tempeste geomagnetiche imminenti

Il buco coronale si distingue per la sua area scura, una caratteristica dovuta all'assenza di gas caldo e incandescente che normalmente riempie queste regioni. La NASA ha diffuso immagini che mostrano questo dettaglio insolito. Il fenomeno è il risultato dell'apertura di campi magnetici solari, che rilasciano flussi di plasma ad alta velocità verso il nostro pianeta. Tali emissioni potrebbero provocare intense tempeste geomagnetiche.





Le tempeste solari, particolarmente rilevanti in questo contesto, sono differenti dalle espulsioni di massa coronale (CME), un altro tipo di attività solare più frequente durante periodi di maggiore attività del Sole. Invece, i buchi coronali sono più comuni quando il Sole è meno attivo. Recentemente, una tempesta geomagnetica "cannibale" causata da un CME ha catturato l'attenzione, ma il fenomeno attuale si distingue per la sua natura e origine. Gli scienziati stanno monitorando attentamente il buco coronale per comprendere meglio i rischi associati.





Le tempeste geomagnetiche possono influenzare i sistemi satellitari e le reti di comunicazione sulla Terra, oltre a poter causare bellissime aurore nei cieli notturni. Tuttavia, la portata esatta degli impatti di questo specifico buco coronale rimane da determinare.

Un fenomeno spaziale raro e imponente sta catturando l'attenzione degli scienziati: un gigantesco buco coronale, vasto quanto 63 pianeti Terra, si è formato sull'atmosfera solare. Questo immenso vuoto è ora direzionato verso la Terra, scatenando preoccupazioni per possibili tempeste solari nei prossimi giorni.